Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır, kimse endişe duymasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, 'Şunu söyleyeyim, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte partide önemli değişiklikler olacak. Biz partiyi dar alanlardan tartışmanın ötesinde geniş alanlarda tartışılmasını sağladık. Değişim olacaktır, kimse bundan endişe duymasın.' dedi.
'A TAKIMI'NI DEĞİŞTİRİYOR
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' mesajının MYK değişikliği olduğu Temmuz sonunda A Takımı'nda değişikliğe gideceği ifade edildi.
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