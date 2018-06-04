Kılıçdaroğlu: Demokratik parlamenter sistem için çıktığımız yolda yürüyoruz (1)

Nursima KESKİN, Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak açıklama yaptı. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturma konusunda gözlem ve bilgilerini paylaştığını belirtti. Kılıçdaroğlu da "Seçim çalışmaları rahat bir atmosferde geçiyor. Tüm baskılara karşın, hükümetin baskılarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek için yola çıktık. O yolda yürüyoruz." dedi.
Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu
Dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı tehlike altında
İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin
Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi
Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!
Guatemala’da yanardağ patlaması: 25 ölü, yüzlerce yaralı
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum