Kılıçdaroğlu: Dijital çağı yakalamak zorundayız (3)

'MÜCADELEMİZ, VESAYETİN OLMADIĞI BİR ÜLKE MÜCADELESİDİR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da Akhisar ilçesindeki bir otelde iş insanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meslek odaları üyelerinin katıldığı toplantıda, demokrasi mücadelesi verdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Hiçbir çiftçinin zarar etmediği bir ülke düşünün. Demokrasinin olduğu bir ülke düşünün. Gelişmiş, katma değeri yüksek ürün üreten, borcu az, sırtı pek bir ülke düşünün. Bunları yapmak mümkün. Bizim çıktığımız yol, halkın çıkarlarının savunulduğu yoldur. Bizim mücadelemiz, millet mücadelesidir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği dönemdir. Bizim mücadelemiz, esnafın rahat ettiği bir Türkiye'dir. Bir Türkiye mücadelesidir. Bu nedenle bizim mücadelemiz, demokrasi mücadelesidir. Düşmanlıktan yana değil, dostluktan yana Türkiye inşa etmektir. Bizim mücadelemiz, bir demokrasi mücadelesidir. Aynı zamanda kadın erkek eşitliği mücadelesidir. Bu topraklarda terörün olmaması mücadelesidir. Teröre karşı en kararlı tavrı takınma dönemidir. Güçler ayrılığının tam olduğu Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz, bütün ülkeyi tek adama emanete etmek değil, herkesin düşüncelerini özgürce açıkladığı bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz, vesayetin olmadığı bir ülke mücadelesidir."

'ÖZGÜVENLE MÜHRÜ MUHARREM İNCE'YE BASIN'

Kılıçdaroğlu, toplantıya katılanlara "İki eliniz kanda olsa mutlaka sandığa gidin" çağrısında bulunurken, seçmenden birinci mührü Muharrem İnce'ye, ikinci mührü de CHP'ye basmasını istedi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarınız, evlatlarınız, barış için oy kullanın. 'Efendim işim var ziyarete gideceğiz' bunu bir tarafa bırakın. Türkiye'nin geleceğinden, huzurundan daha değerli bir şey yok. İkinci isteğim, demokrasiden özgürlüklerden yana oyunuzu kullanın. Yani cumhurbaşkanlığında bu ülkenin genç, dinamik, enerjik cumhurbaşkanı adayına yani Muharrem İnce'ye, 'Evet' deyin. Çalışan, özverili birisi ve bir öğretmen, yetiştirdiği binlerce öğrencisi var. Hayatını bu ülkenin geleceğine adamış bir insan. Diplomadan çok daha önemli şeyler var. Önce insan olmak gerekli. İnsan olmak farklı bir şeydir, aklı kullanmaktır. Ortak aklı kullanmak kadar güzel bir şey yoktur. Özgüvenle mührü Muharrem İnce'ye basın ve evinize özgüvenle gidin. Milletvekili seçilecek, parlamentoda olacakların vesayet altında olmaması lazım. Güçlü olması lazım. Bunu parlamentoya taşımamız lazım. Her milletvekilinin hak, hukuk ve adaletten yana olması lazım. Birinci mührü Muharrem İnce'ye, ikinci mührü millete, CHP'ye basacağız. Sayın İnce de ben de demokratik bir parlamenter sistemi inşa edeceğimizi, tek adamı rejimini yıkacağımızı dile getirdik."

'VALLAHİ DE BİLLAHİ DE ÇİFTÇİYE MAZOTU 3 TL'DEN VERECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçiye mazotu 3 TL'den vereceklerini belirterek, şöyle dedi:

"Çiftçinin kara gün dostu olacağız. Mazotu çiftçiye 3 liradan vereceğiz. 'Nasıl vereceksin' diye kıyameti kopartıyorlar. Sen elin oğluna faiz verirken biz neden vermeyelim. Çatlasınlar, patlasınlar vallahi de billahi de her çiftçiye mazotu 3 TL'den vereceğiz. Konya'dan küçük Hollanda 180 milyar dolar tarımı ürünü ihraç eder, devasa Türkiye 17 milyar dolar ihraç eder. Neyimiz eksik? Eksik olan namuslu, halkı düşünen siyaset. Bunu Türkiye'ye getireceğiz. Dürüst, namuslu siyasetçilerin görev yaptığı Türkiye'yi inşa edeceğiz. Öyle üçkağıtçıların, ihale takip edenlerin Meclis'te işi yok. Siyasi ahlak kanunu çıkartacağız. Türkiye'nin Tarım Bakanı, Fransa tarımına katkısından dolayı Fransa şövalye nişanı aldı. Bunu da getirip utanmadan bakanlığın internet sitesine koydular. Çiftçi burada perişan kendisini yakıyor. Beyefendinin yaptığına bakın."

Taylan YILDIRIM/MANİSA, (DHA)

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