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Kılıçdaroğlu: Dijital çağı yakalamak zorundayız (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

MUHARREM İNCE'YE ÖVGÜ Manisa'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolda giderken, Saruhanlı ilçesinde durdu.

MUHARREM İNCE'YE ÖVGÜ Manisa'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolda giderken, Saruhanlı ilçesinde durdu. Burada ilçe sakinlerine seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den övgüyle bahsederek, şunları söyledi: "Bu seçimler, sıradan bir seçim değil. İki tercih yapacaksınız. Ya demokrasiden yana oy kullanacaksınız ya da dikta rejiminden yana oy kullanacaksınız. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Demokrasiden yanayız. Tek adam rejimi istemiyoruz. Bunun için 15 milletvekilimizi göndermemiz, 'millet ittifakı'nı kurmamız, demokrasiyi savunmamızdan kaynaklanıyor. Birlikte güzel ülkemizi cennete dönüştürmek istiyoruz. Bütün kardeşlerime açık ve net çağrı yapıyorum. 24 Haziran'da sandığa gideceğiz. Dürüst, namuslu ahlaklı bir adayımız var. Adı Muharrem İnce. Güçlü bir insan, başarılı bir insan, hayatını bu ülkeye adamış bir insan, eski bir öğretmen. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu 'millet ittifakı'nın parlamentoda çoğunluk olduğu ülkede huzur ve barışı vadediyorum. Bu bölgenin tarım yoğunluklu olduğunu biliyorum, çiftçi memur hayatından memnun değil. O zaman kim memnun? Bir tek sınıf var, rantiye sınıfı. Faizle gelir elde edene 'Dur' demenin zamanıdır. Alın teriyle kazanmanın zamanıdır. Önümüzdeki 1 yıl içinde 240 milyar dolar faiz ödeyecekler. Faizlerin bedellerini hep birlikte ödeyeceğiz. Benim size sözüm, Muharrem İnce'nin sözü; mazotu düşüreceğiz. 1500 TL'den aşağı emekli maaşı olmayacak. Taşeron işçileri kadroya alacağız. Bu ülkede para var. Verdiğim sözleri son kuruşuna kadar yaparım." TAKDİR BELGESİNİ KILIÇDAROĞLU'NA GÖSTERDİ İlçe sakinleri, konuşmasının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun omzuna yörük bezi koydu. Bu sırada yanına gelen ortaokul öğrencisi Mehmet Ekinci, "Size söz verdiğim takdir belgemi getirdim" diyerek, belgeyi Kılıçdaroğlu'na gösterdi. Kılıçdaroğlu da Ekinci'yi kutladı. Özlem Akcan isimli öğretmen de CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na küçük kavanoz içinde Saruhanlı bölgesinin özel karpuz tohumlarını hediye etti.

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