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Kılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alır (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ünye Devlet Hastanesi'nde sel felaketinde yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alır (2)

VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ünye Devlet Hastanesi'nde sel felaketinde yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra karayoluyla Fatsa İlçesi'ne bağlı Yalıköy Mahallesi'ne giden Kılıçdaroğlu, burada selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ardından Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi'nde bulunan Medreseönü balıkçı barınağını da giden Kılıçdaroğlu balıkçıların sorunlarını dinledi. Programı basına kapalı olarak devam eden Kılıçdaroğlu'nun gece uçakla Ankara'ya döneceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alır (2)Kılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alır (2)Kılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alır (2)Kılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alır (2)

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