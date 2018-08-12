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Kılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alır

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin ardından Ordu'ya gelerek, Ünye ilçesinde kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde inceleme yaptı.

Kılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alır

Nedim KOVAN-Mücahit GÜREL-Gökhan İÇKİLLİ/ÜNYE (Ordu), (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin ardından Ordu'ya gelerek, Ünye ilçesinde kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde inceleme yaptı. Kılıçdaroğlu, "Kentlerde yapılaşmayı, doğaya saygılı yapmamız gerekiyor. Doğa ile inatlaşırsanız, dere yatağına ev yaparsanız, okul yaparsanız, bina yaparsanız bir süre sonra doğa kendi intikamını alır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinin ardından bugün Ordu'ya geldi. İlk olarak İkizce ilçesine giden Kılıçdaroğlu, Seymenli Mahallesi'nde heyelan sonucu toprak altında kalarak, yaşamını yitiren Bayram Sekmen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sekmen ailesine yapılan ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra selde en çok hasarın meydana geldiği ilçelerden Ünye'ye geçti. Kılıçdaroğlu, burada, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan ve kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.
'DOĞAYLA İNATLAŞMANIN GEREKÇESİ YOK'
İklim değişikliklerini bütün dünyanın bildiğini kaydeden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Doğaya saygılı olmamız lazım. Kentlerde yapılaşmayı, doğaya saygılı yapmamız gerekiyor. Doğa ile inatlaşmanın hiçbir mantığı, gerekçesi yoktur. Doğa ile inatlaşırsanız, dere yatağına ev yaparsanız, okul yaparsanız, bina yaparsanız bir süre sonra doğa kendi intikamını alır. Dolayısıyla doğaya saygılı, doğa ile inatlaşmadan bir kentleşme kültürünü geliştirmek zorundayız. İklim değişikliği bizim için bunu da zorunlu kılıyor. Bu çerçevede, özellikle belediye başkanlarına büyük görevler düşüyor. Bugün dünyada bir kentleşme yapılırken, yol yapılırken, köprü yapılırken, dere yatakları, yollar; 100 yıllık sis, kar yağışı, yağmur yağışları dikkate alınarak kentleşme yapılıyor ve bu çerçevede kent yeniden düzenleniyor, olgunlaştırılıyor. Umarız, bütün bu felaketler bize bir ders olur. Tabiatla inatlaşmadan gerekli kent kültürünü hep birlikte geliştirmiş oluruz" diye konuştu.
'YENİ KÖPRÜ YAPILACAK'
Yöre halkının mal kaybı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu mal kayıpları da umarım kısa süre içerisinde sosyal devlet anlayışı içerisinde karşılanacak. Aynı şekilde malum az önce gördüm. Yıkılan bir köprü var, eski yıllarda eki teknoloji ile yapılan bir köprü. Bu köprü de kısa süre içerisinde tamir edilecek, yeni bir köprü yapılacak yandaki köprü ile birlikte. Bu köprünün de kısa süre içerisinde hizmete açılacağı ifade edildi. Ben tekrar bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından sel bölgesindeki incelemelerini sürdürdü.

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Kılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alırKılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alırKılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alırKılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alır

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