HABER

Kılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alır (DÜZELTME)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 21:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin ardından Ordu'ya gelerek, Ünye ilçesinde kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde inceleme yaptı.

Nedim KOVAN-Mücahit GÜREL-Gökhan İÇKİLLİ/ÜNYE (Ordu), (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin ardından Ordu'ya gelerek, Ünye ilçesinde kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde inceleme yaptı. Kılıçdaroğlu, "Kentlerde yapılaşmayı, doğaya saygılı yapmamız gerekiyor. Doğa ile inatlaşırsanız, dere yatağına ev yaparsanız, okul yaparsanız, bina yaparsanız bir süre sonra doğa kendi intikamını alır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinin ardından bugün Ordu'ya geldi. İlk olarak İkizce ilçesine giden Kılıçdaroğlu, Seymenli Mahallesi'nde heyelan sonucu toprak altında kalarak, yaşamını yitiren Bayram Sekmen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sekmen ailesine yapılan ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra selde en çok hasarın meydana geldiği ilçelerden Ünye'ye geçti. Kılıçdaroğlu, burada, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan ve kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

'DOĞAYLA İNATLAŞMANIN GEREKÇESİ YOK'

İklim değişikliklerini bütün dünyanın bildiğini kaydeden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Doğaya saygılı olmamız lazım. Kentlerde yapılaşmayı, doğaya saygılı yapmamız gerekiyor. Doğa ile inatlaşmanın hiçbir mantığı, gerekçesi yoktur. Doğa ile inatlaşırsanız, dere yatağına ev yaparsanız, okul yaparsanız, bina yaparsanız bir süre sonra doğa kendi intikamını alır. Dolayısıyla doğaya saygılı, doğa ile inatlaşmadan bir kentleşme kültürünü geliştirmek zorundayız. İklim değişikliği bizim için bunu da zorunlu kılıyor. Bu çerçevede, özellikle belediye başkanlarına büyük görevler düşüyor. Bugün dünyada bir kentleşme yapılırken, yol yapılırken, köprü yapılırken, dere yatakları, yollar; 100 yıllık sis, kar yağışı, yağmur yağışları dikkate alınarak kentleşme yapılıyor ve bu çerçevede kent yeniden düzenleniyor, olgunlaştırılıyor. Umarız, bütün bu felaketler bize bir ders olur. Tabiatla inatlaşmadan gerekli kent kültürünü hep birlikte geliştirmiş oluruz" diye konuştu.

'YENİ KÖPRÜ YAPILACAK'

Yöre halkının mal kaybı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu mal kayıpları da umarım kısa süre içerisinde sosyal devlet anlayışı içerisinde karşılanacak. Aynı şekilde malum az önce gördüm. Yıkılan bir köprü var, eski yıllarda eki teknoloji ile yapılan bir köprü. Bu köprü de kısa süre içerisinde tamir edilecek, yeni bir köprü yapılacak yandaki köprü ile birlikte. Bu köprünün de kısa süre içerisinde hizmete açılacağı ifade edildi. Ben tekrar bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından sel bölgesindeki incelemelerini sürdürdü.

PARTNERÇölün altındaki Türk mucizesiÇölün altındaki Türk mucizesi
TBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğe altınTBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğe altın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da önemli uyarı: Aksi takdirde...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da önemli uyarı: Aksi takdirde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da önemli uyarı: Aksi takdirde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da önemli uyarı: Aksi takdirde...

İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu’na 40 yeni isim katıldı! Sürpriz değişim

İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu’na 40 yeni isim katıldı! Sürpriz değişim

CHP'li muhaliflerden son dakika kurultay açıklaması: 630 delege verdiği imzanın arkasında

CHP'li muhaliflerden son dakika kurultay açıklaması: 630 delege verdiği imzanın arkasında

Erdoğan konuşurken salondan bu ses yükseldi! Gülümsedi ve...

Erdoğan konuşurken salondan bu ses yükseldi! Gülümsedi ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

MHP'den Akşener'e 'İsviçre çakısı' yanıtı: Yavaş ol bakalım

MHP'den Akşener'e 'İsviçre çakısı' yanıtı: Yavaş ol bakalım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.