Kılıçdaroğlu: Düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alan bir adam, şimdi kalkmış bize milliyetçilik dersi veriyor

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Gençlik Kolları 15. Olağan Kongresi'nde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Daha düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alan bir adam, şimdi kalkmış bize milliyetçilik dersi veriyor. İnönü'nün lafı ile; 'hadi canım sen de.' Çok ciddi sorunlarımız var. Tarihinde ilk kez Türkiye Cumhuriyeti bu kadar yalnızlaşıyor. Tarihinde ilk kez bütün komşuları ile dünya ile kavgalı. Oysa Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları savaş meydanlarından gelmişti. Ve onlar dediler ki, 'savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir dediler. Her şeyden önce yurtta barış dünyada barış' dediler" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Daha düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alan bir adam, şimdi kalkmış bize milliyetçilik dersi veriyor. İnönü'nün lafı ile; 'hadi canım sen de.' Çok ciddi sorunlarımız var. Tarihinde ilk kez Türkiye Cumhuriyeti bu kadar yalnızlaşıyor. Tarihinde ilk kez bütün komşuları ile dünya ile kavgalı. Oysa Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları savaş meydanlarından gelmişti. Ve onlar dediler ki, 'savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir dediler. Her şeyden önce yurtta barış dünyada barış' dediler. Savaşın bütün acımasızlığına tanık olanlar barışın arkasında kapı gibi durdular. Hepimiz yakın tarihimizi iyi bilmeliyiz. Daha düne kadar askerlerimizin başına çuval geçirilirken bu kahramanlık edebiyatı yapanlar neredeydi? Unuttuğumuzu mu sanıyorlar" ifadelerini kullandı.