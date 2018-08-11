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Kılıçdaroğlu: Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor.

Cansel KİRAZ-Can EROK-İSTANBUL,(DHA)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor. Ülkeyi yönetenlerin ilk yapması gereken iş ekonomik ve sosyal konseyi toplamasıdır. Bu yapılmadı. Ekonomik ve sosyal konseyini toplandığı en son tarih 5 şubat 2009. 3 ayda bir toplanması gereken kurul bugüne kadar toplanmadı" dedi.
Kılıçdaroğlu, İstanbul'da "ekonomi" konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantının başında ekonomik ve sosyal konseyin önemine değinen Kılıçdaroğlu, ""Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor. Ülkeyi yönetenlerin ilk yapması gereken iş ekonomik ve sosyal konseyi toplamasıdır. Bu yapılmadı. Ekonomik ve sosyal konseyini toplandığı en son tarih 5 şubat 2009. 3 ayda bir toplanması gereken kurul bugüne kadar toplanmadı" diye konuştu.
"Türkiye bugün içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulur?" diye soran Kılıçdaroğlu, 13 madde sıraladı. Kılıçdaroğlu, "Bu konuda lafları eğip bükmeden çok açık net 13 maddeden söz ediyorum. Birincisi liyakat. Devlette liyakat. Niçin önemlidir? Birinci maddeye koymamın nedeni şu; Liyakat olursa dünyadaki gelişmeleri bürokrasi önceden görür, sorgular ve siyasi otoritenin önüne rapor koyar. ABD'de, Almanya'da, Rusya'da, Çin'de bu olur. 'Bizim ekonomik sosyal yaşantımıza etkisi bu olur' diye raporu siyasi otoritenin önüne koyar". Bugün devlette liyakat yoksa devlette çürüme vardır. Yapılması gereken birinci madde devlette liyakat sistemini yeniden inşa etmektir. İkinci maddemiz hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği. Bir ülke düşünün o ülkede yaşayan vatandaş kendi geleceğinden endişeli. 'Bir şey söylersem beni hapise atarlar mı?' diye düşünüyor. Böyle bir ülkeye yabancı niye gelsin? Milletvekillerinin, gazetecilerin, öğrencilerin hapiste olduğu bir ülkeye biz 'Yabancı sermaye gelsin. Yatırım yapsın' beklentisine girerseniz hayal kurarsınız. Üçüncü madde merkez bankasının bağımsızlığı. Bugün merkez bankalarıyla ilgilenen bütün çevreler Türkiye'deki merkez bankasının bağımsız olmadığına inanıyor. Merkez bankası oturup bağımsız karar alamıyor. Eğer merkez bankası uluslararası arenada bağımsız kurul olarak tanıtıp güvencesini verdiğin andan itibaren farklı bir profil ortaya çıkar. Dördüncü madde akılcı bir sıcak para yönetimine geçilmesi gerekiyor. Eğer sıcak para ülkeye spekülatif amaçlarla geliyorsa, vurgun yapıp yurt dışına çıkıyorsa bu Türkiye'deki kaynakların dışarıya aktarılmasıdır. O nedenle akılcı bir yönetim gerekiyor" diye konuştu.

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