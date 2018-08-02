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Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun eşini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 12:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Bir sorun varsa, oturulur, görüşülür, konuşulur bu sorun. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun eşini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu Bakırköy'deki evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Amerika'nın aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa, oturulur, görüşülür, konuşulur bu sorun. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, dün gece parlamentoda bu konuda hazırlanan ve parlamentonun iradesini yansıtan bir bildiriye CHP olarak da imza attıklarını hatırlattı.

Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Müttefiklik ilişkilerinin, sağlıklı bir zeminde ve anlaşmayla çözülmesi gerekir. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bu darbe girişiminin arkasında Pensilvanya'da oturan kişinin olduğunu hep beraber biliyoruz. Türkiye'nin iade talebinde bulunması son derece doğal. Burada yanlışlık, 'ver papazı, al papazı' söyleminden büyük ölçüde kaynaklanıyor.

Biz, Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu ifade ediyoruz. Bağımsız olması gerektiğini ifade ediyoruz ama bu ülkede en önemli koltukta oturan kişi, yargının bağımsız olmadığını, 'sen onu verirsen ben de bunu sana verebilirim algısını karşı tarafa yerleştirdi. Son derece tehlikeliydi ve doğru olmayan bir cümleydi. O cümlenin maliyetini yaşıyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarını dikkatle izlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Adalet Bakanı da gerekli açıklamaları yaptı. Yapmamız gereken şu, mütekabiliyet denilen bir kural vardır dış politikada. Yani bir devlet bana hangi kuralı uyguluyorsa ben de aynı kuralı o ülkeye uygularım. Yapılması gereken mütekabiliyet kurallarına uygun olarak Amerika'daki iki bakan hakkında, onların bizim bakanlar hakkında aldıkları kararların aynısını almaktır. Biz bunu bekliyoruz hükümetten. Bunu yapabilirlerse o zaman kozlar eşitlenmiş olur. Ayrıca bunun soğukkanlı bir biçimde takip edilmesi lazım."

Bu durumun iki ülke açısından da olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir sürece evrilebileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biz bütün ülkelerle iyi ilişkiler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Temelini de oluşturan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal'in 'Yurtta barış, dünyada barış' söylemidir. Barıştan hiç kimse zarar görmez ama bize yönelik bir hareket olursa, aynı çerçevede ve aynı ağırlıkta onlara cevap vermemiz gerektiği de dış politikanın da ve ülke onurunu korumanın da doğal sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP ABD Süleyman Soylu

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