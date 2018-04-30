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Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Musa Ateş'in cenaze törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden 17'nci Dönem Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in (92) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Musa Ateş'in cenaze törenine katıldı

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden 17'nci Dönem Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in (92) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) cenaze törenine katıldı.
Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle dün hayatını kaybeden Tunceli eski Milletvekili Musa Ateş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski ve yeni milletvekilleri ile Musa Ateş'in ailesi ve yakınları katıldı.
Evli ve 9 çocuk babası Musa Ateş'in cenazesinin Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Musa Ateş'in cenaze törenine katıldıKılıçdaroğlu, eski milletvekili Musa Ateş'in cenaze törenine katıldıKılıçdaroğlu, eski milletvekili Musa Ateş'in cenaze törenine katıldıKılıçdaroğlu, eski milletvekili Musa Ateş'in cenaze törenine katıldı

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