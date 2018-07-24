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Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 15:37 | Son Güncelleme

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmediğini açıkladığı sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Faizleri artırma da görelim" çıkışı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında faiz konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kılıçdarıoğlu "Bugün Merkez Bankası topalnacak. Ben de dikkatle izliyorum. Faizleri artıracaklar mı artırmayacaklar mı? Bastırıyorlar artır diye. O da diyor artırmayacağım. Hadi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Artırmazsan seni kutlayacağım. Bu kadar basit." ifadelerini kullandığı sırada Merkez Bankası faizi sabit tuttuğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi;

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan

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