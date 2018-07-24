CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında faiz konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kılıçdarıoğlu "Bugün Merkez Bankası topalnacak. Ben de dikkatle izliyorum. Faizleri artıracaklar mı artırmayacaklar mı? Bastırıyorlar artır diye. O da diyor artırmayacağım. Hadi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Artırmazsan seni kutlayacağım. Bu kadar basit." ifadelerini kullandığı sırada Merkez Bankası faizi sabit tuttuğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi;



