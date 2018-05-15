Kılıçdaroğlu: Filistin halkına yapılan açık bir katliam, zulümdür yapanları, şiddetle kınıyoruz (1) 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Geldiğimiz noktada Filistin halkına yapılan açık bir katliam, zulümdür. Katliamları yapanları, şiddetle kınıyoruz. Beklerdik ki bütün dünya ayağa kalksın. Amerika'da kendi iç sorununu çözemeyen bir Başkan sorunu gündemden düşürmek için İsrail ile ilgili başka politikaları yürürlüğe koydu. 18 yıldır Başkana verilen yetki kullanılmadı. Tel Aviv'den Kudüs'e Amerika'nın büyükelçiliği taşındı. Gönül isterdi ki sayın Trump da bunu uygulamasın. Ortadoğu'da, Amerika artık arabulucu olma rolünü tümüyle kaybetmiştir. Çünkü taraftır, İsrail hükümetinden yana taraftır. Trump yönetiminin Ortadoğu'ya barış getirme şansı artık yoktur. Trump yönetimi, Ortadoğu'ya kanı ve gözyaşını, ölümleri getirir artık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Dün belki dünya tarihinin önemli olaylarından biri yaşandı. Filistin'de 60'a yakın kardeşimizin katledildiğini öğrendik. 21. yüzyılda yaşıyoruz. insanın ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gereken bir çağda yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada Filistin halkına yapılan açık bir katliam, zulümdür. Katliamları yapanları, şiddetle kınıyoruz. Beklerdik ki bütün dünya ayağa kalksın. Amerika'da kendi iç sorununu çözemeyen bir Başkan sorunu gündemden düşürmek için İsrail ile ilgili başka politikaları yürürlüğe koydu. 18 yıldır Başkana verilen yetki kullanılmadı. Tel Aviv'den Kudüs'e Amerika'nın büyükelçiliği taşındı. Gönül isterdi ki sayın Trump da bunu uygulamasın" diye konuştu.