Kılıçdaroğlu: Geri adım atmayacağım (3)

"DEVLETİN HAFIZASI BÜROKRASİDİR"

Konuşmasında bürokrat atamalarına da değinen Kılıçdaroğlu, devleti en iyi bürokrasinin bilebileceğini anlatırken, "Devletin hafızası oradadır. Siyasi partiler gelir, giderler ama devletin hafızası devletin bürokrasisindedir. Onun için oraya en iyi insanları getireceksin. En iyi yetişmiş insanları getireceksin. Yani o makamı dolduracak, layık olacak kişileri getireceksin. Bu bizim partili getirelim, olmaz. Bu bizim amcaoğlu getirelim, bu bizim cemaatten getirelim. Devleti bitirirsiniz. O açıdan devlette liyakat, bütün bu sorunların hepsinin aşılmasının temel yoludur. Bunu yapmak zorundayız" dedi.

PARTİ BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu çalışma alanlarının parti binası olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Güzel bir binanız olacak, o bina sizin çalışma merkeziniz olacak. Sizden sadece şunu bekliyorum: Bina güzel diye binanın içerisinde oturmayacaksınız. Bizim çalışma alanlarımız mahalleler, evler, fabrikalar, caddeler ve sokaklar, her yerde çalışacağız. Ülkemizin geleceği pek parlak değil, herkes kaygı içinde, herkes yarın ne olacağını bilmiyor. Esnafımız öyle, sanayicimiz öyle, tüccarımız öyle, çiftçimiz öyle, işçimiz öyle. Dolayısıyla biz ülkenin geleceği ve ülkenin umuduyuz. Biz bu ülke için çalışıyoruz. Bu ülkenin geleceği için çalışıyoruz. Her evde bereket olmasını istiyoruz. Her evde huzur olmasını istiyoruz. Türkiye'de huzur olmasını istiyoruz. Siyasi kavgalardan bıktık, kavgayı değil, barışı huzuru bir arada yaşamayı istiyoruz."