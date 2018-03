Kılıçdaroğlu: 'Bu teklif sopalı seçim hazırlığıdır'

Tarım Bakanı diyor ki, sizden şu kadarlık mal alıyorsunuz siz bizden ne alacaksınız. Bu et konusunda oluyor, mecburen et almak zorunda kalınca et alıyoruz diyorlar. Avrupa'nın besi üreticilerini ayakta tutan Türkiye'dir. 26 ülkeden et ithal ediyorlar. Ben demiştim ki getirdiğiniz etler besmelesizdir. Sırbistan'ın Müslüman kesiminden alıyoruz diyorlar. Rusya'nın hangi kesiminden, Fransa'nın hangi kesiminden alıyorsunuz. Götür bunları sarayda ye kardeşim.