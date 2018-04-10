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Kılıçdaroğlu Hatay’a geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hizmete kazandırdığı tesislerin açılışını gerçekleştirmek için 14 Nisan Cumartesi günü Hatay’a gelecek.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 14 Nisan Cumartesi günü saat 16:30’da Antakya Cumhuriyet Alanı’nda CHP’li belediyelerin yaptığı hizmetlerin açılışını gerçekleştireceğini belirterek, “Tüm vatandaşlarımız toplu açılış törenine davetlidir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hizmete kazandırdığı tesislerin açılışını gerçekleştirmek için 14 Nisan Cumartesi günü Hatay’a gelecek.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 14 Nisan Cumartesi günü saat 16:30’da Antakya Cumhuriyet Alanı’nda CHP’li belediyelerin yaptığı hizmetlerin açılışını gerçekleştireceğini belirterek, “Tüm vatandaşlarımız toplu açılış törenine davetlidir. Samandağ ilçesinden programa katılmak isteyen vatandaşlarımız için saat 15:00’te 42 mahalleden araç kaldırılacak” diye konuştu.

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