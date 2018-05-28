Kılıçdaroğlu Hoşumuza gitmedi diye hocayı kapının önüne koyarsak üniversite bilgi üretemez

Hakime TORUN ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftar programında yaptığı konuşmada, Bizim üniversite hocalarımız, gençlerimiz, neden geleceği batı dünyasında arıyorlar Demek ki biz onlara yer vermiyoruz. Oysa insanı kendi ülkemizde yetiştirmeliyiz. Hoşumuza gitmedi diye hocayı kapının önüne koyarsak, üniversite bilgi üretemez. Korkunun egemen olduğu yerde bilgi üretilmez zaten. Özgürlüğün ve demokrasinin olduğu yerlerde bilgi üretilir dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odasını ziyaret ederek iftar programında konuştu.

Güçlü sosyal devlet vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, Toplumda aç, yoksul insanlar varsa, o ülkede huzuru sağlayamazsınız. İnsanlar şu veya bu şekilde, geçinmek için mücadele eder kavga ederler. Bazen yasal yolların dışına saparlar hayatlarını kurtarmak için. Güçlü bir sosyal devleti kurmak zorundayız ifadelerini kullandı.

EN AZINDAN BU RAMAZAN SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN BU ATMOSFERDEN ÇIKMASI GEREKİYOR

Kılıçdaroğlu, Geldiğimiz nokta üzülerek söyleyeyim; böylesine engin bir hoşgörünün egemen olduğu bir ortam değil, sert söylemlerin dile getirildiği bir dönem. En azından bu Ramazan sürecinde Türkiye'nin bu atmosferden çıkması gerekiyor dedi.