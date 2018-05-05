"Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki İnce'ye oy vermeyecek"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi seçmesinin arkasında parti içi koltuk kavgalarının yattığını öne sürerek, "Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek." dedi.

Turan, Çanakkale'de AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Turan, teşkilatta, dernekte ve vakıfta kadınlar bir davaya, meseleye el koymuşsa o hareketin sırtının yere gelmeyeceğini söyledi.

Turan, kadın kollarının partiler için önemine değinerek, ''Herşeyimiz çok iyi,

kadın kollarımız olmasa çok eksik oldurduk. Her teşkilatımız, her birimimiz çok büyük faaliyetler yapıyor ama kadın

kollarımız eksik olsaydı AK Parti bugün ne Türkiye'de ne de

Çanakkale'de bugünlere gelebilirdi. Kimse yokken kadınların duası

vardı. Kimse yokken Recep Tayyip Erdoğan'a 'evladım arkandayım' diyen anneler vardı.'' ifadesini kullandı.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi göstermesine de değinen Turan, şunları kaydetti: