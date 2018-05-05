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"Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki İnce'ye oy vermeyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: - "(Gel Muharrem buraya) Bu ne saçma bir üsluptur. Dert Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk kavgasından başka bir şey değil. Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi seçmesinin arkasında parti içi koltuk kavgalarının yattığını öne sürerek, "Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek." dedi.

Turan, Çanakkale'de AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Turan, teşkilatta, dernekte ve vakıfta kadınlar bir davaya, meseleye el koymuşsa o hareketin sırtının yere gelmeyeceğini söyledi.

Turan, kadın kollarının partiler için önemine değinerek, ''Herşeyimiz çok iyi,
kadın kollarımız olmasa çok eksik oldurduk. Her teşkilatımız, her birimimiz çok büyük faaliyetler yapıyor ama kadın
kollarımız eksik olsaydı AK Parti bugün ne Türkiye'de ne de
Çanakkale'de bugünlere gelebilirdi. Kimse yokken kadınların duası
vardı. Kimse yokken Recep Tayyip Erdoğan'a 'evladım arkandayım' diyen anneler vardı.'' ifadesini kullandı.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi göstermesine de değinen Turan, şunları kaydetti:

''Bir aday çıkardılar
gördünüz. Bir defa o aday CHP'nin istediği aday değil. 5
senaryo geçti, 6'ncıda buna kaldılar. Ona gittiler, buna gittiler, o
oldu, bu oldu. Hiçbir senaryo tutmayınca Muharrem'e mecbur
kaldılar. 'Gel Muharrem buraya.' Bu ne Allah aşkına ya. Böyle şey
mi olur. Böyle Cumhurbaşkanlığı mı olur. 'Gel Muharrem buraya.' Bu ne saçma bir üsluptur. Dert Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk
kavgasından başka birşey değil. Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum
ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek çünkü 24 Haziran'ın
sonrası var bunu biliyor. Onu sürdü malum tarlaya, hadi bakalım
kavganı yap. Bunların dertleri ülkenin ekonomisini, demokrasisini
büyütmek değil. Bir dertleri var kendi partisinin koltuk kavgası.
Kim bu ülkede iş yapar, kim üretir, kim bu ülkeyi büyütür, kim
konuşur vatandaş bunu biliyor.''

Toplantıya, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Yasemin Batur, İl Başkanı Gültekin Yıldız, İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Çanakkale genel kurul kadın kolları

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