Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla Kayseri'de buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de partisinin il başkanlarıyla buluşacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, daha önce belediye başkanlarıyla Konya'da bir araya gelen Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla buluşmak için Kayseri'yi seçti.
Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, bu cumartesi, partisinin 81 il başkanının katılımıyla Kayseri'de yapılacak toplantıya başkanlık edecek.
Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından, basına kapatılacak toplantıda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, ittifak çalışmaları, milletvekili seçimleri ve seçime hazırlık konuları değerlendirilecek.
Toplantıda, il başkanları da söz alarak, illerindeki seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aktaracak.
- Yerel Medya Çalıştayı
Kılıçdaroğlu'nun, il başkanlarıyla yaptığı toplantıyı tamamladıktan sonra pazar günü Marmaris'e geçerek "Yerel Medya Çalıştayı"na katılması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun her bölgesinden çok sayıda basın mensubunun katılacağı çalıştayda konuşma yapacak.
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