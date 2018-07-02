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Kılıçdaroğlu ile İnce bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 23:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile yemekte bir araya geldi.

JW Marriott Otel'de basına kapalı gerçekleşen yemekte, Kılıçdaroğlu ve İnce'ye eşleri de eşlik etti.

Samimi bir havada geçtiği öğrenilen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İnce giriş ve çıkış için otelin arka kapısını kullandı.

Yemekte, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundukları ve parti içi konuları ele aldıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince

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