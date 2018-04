Kılıçdaroğlu: İnsanın öldürülmesinden zevk alan, insan sayılmaz (3)

'ONLAR MUSTAFA KEMAL'İN MEHMETÇİKLERİ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nca düzenlenen 'Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Hayatını kaybeden Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdullah Sevimçok'un adının verildiği merkezde; çorba, kuru fasulye, pilav, helva ve ayrandan oluşan tabildottan Antalyalılarla yemek yiyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün hayatının savaş meydanlarında geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, buna rağmen Atatürk'ün 'Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir' sözüyle savaşın nelere yol açtığını anlattığını söyledi.

Hatay ziyaretini hatırlatan Kılıçdaroğlu, oradaki askerlerin kahraman olduğunu belirterek, "Biz kahramanlara çok şey borçluyuz. Birileri Afrin başarısını kendi özel başarısı olarak toplumun önüne koymaya çalıştı. Birileri, Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) sanki kahramanlık yaptı da bizim ordumuz da onun gölgesinde bir şeyler yaptı, diye söylemlerde bulunmaya çalıştı. Biz ordumuzun üzerine toz kondurmayız. Orada çaba harcayanlar bizim çocuklarımız. Onları hiç kimse unutmasın, özellikle 'Ben her şeyi bilirim' diye ortalıkta gezen, unutmasın. Onlar; Mustafa Kemal'in Mehmetçikleri, başkalarının değil" dedi.

'BEN, SENİ CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMÜYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vermeden eleştiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "İyi ki ben varım da bir konuşma alanı buluyor. 'Kılıçdaroğlu devlette çalışırken maaşı dışında bir şey almadı, köşeyi dönmedi' diyor. Anlamakta zorlanıyorum; ama ben gayet iyi biliyorum. Özel bir hastalığa yakalanmışsanız, malı götürmek gibi. Doğal olarak beni eleştireceksiniz. Bunun üzerinden 'Vay efendim, sen Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyorsun' diyecek. İyi de kardeşim ben, seni cumhurbaşkanı olarak görmüyorum ki. Sen cumhurbaşkanı değilsin ki. Sen AK Parti'nin genel başkanısın. Cumhurbaşkanı tarafsız olur; çünkü tarafsız olacağına yönelik namusu ve şerefi üzerine yemin eder. Bütün vatandaşlara hiçbir ayrım yapmaksızın herkesi kucaklayacağım ve tarafsız olacağım der. Namusu ve şerefi üzerine yemin eder. Bir adamda namus ve şeref yoksa benim ne söylememi bekliyorsun? Tarafsız olsun, başımın üstünde yeri var" diye konuştu.

'SİZİN FEZLEKENİZDEN Mİ KORKACAĞIZ?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, savcılara telefon açarak, hakkında fezleke düzenlemelerini istediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Sizin fezlekenizden mi korkacağız? Ben Kuva-yi Milliye’ciyim. Bu memleketi sokakta mı bulduk? Gelip, çörekleneceksin, malı götüreceksin, Man Adası'nda şirketler kurduracaksın, sonra ben soru sorunca da 'Efendim biz buraya 15 milyon dolarlık mal sattık'. Hangi malı sattın? Tık yok. Ne zaman sattın? Tık yok. Vergi ödedin mi? Tık yok; ama Antalya'nın varoşlarında garibanlar çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Sadece teneffüs ettiği havadan vergi ödemezsiniz. Her şey vergiye tabi" dedi.

'GAYRİMİLLİSİN'

İsim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Sen milliyetçiysen, milliysen; laf aramızda, milliyetçiliği bir ara ayaklar altına almıştı, acaba yanında duran zat ne düşünüyor, merak ediyorum. Beraber mi milliyetçiliği ayaklar altına aldılar, yoksa halen devam mı ediyorlar; bilmiyorum. Kendi ülkende vergi ödememek için vergi cennetlerinde şirket kurduracaksın. Sonra da milletin gözünün içine baka baka 'Ben yerliyim' diyeceksin. Kılıçdarolu, ne söyleyecek? Kardeşim sen ne millisin ne yerlisin, gayrimillisin. Sonuna kadar söyleyeceğiz" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARINA 2 TALİMAT

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına da 2 talimat verdi. Belediye başkanlarına, seçildiği tarihten itibaren hiçbir ayrım yapmadan vatandaşa eşit hizmet götürme talimatında bulunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Yaptığınız bütün harcamaların hesabını vereceksiniz. Bizim geleneğimizde halktan alınan paranın hesabını halka vereceksiniz vardır. Her kuruşun hesabın vereceksiniz" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise açılışta yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerden siyaset üstü destek alamazsa üretemeyeceğini söyledi. Muratpaşa'da bütün komşularıyla büyük enerjiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Uysal, "İnsanların ihtiyaçları nelerdir, onlara bakıyoruz ve projelerimizi ona göre şekillendiriyoruz. Her şeye rant gözü ile bakmıyoruz" diye konuştu.

İZMİR'E GEÇTİ

Konuşmaların ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nde kendisi ile yürüyen 'Alsancak' adlı kız çocuğunun elini öptü. Kılıçdaroğlu, programı için Antalya'dan İzmir'e geçti.

