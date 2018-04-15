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Kılıçdaroğlu: İnsanın öldürülmesinden zevk alan, insan sayılmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 11:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bombalar denenirken, bu ülkeyi yöneten Ankara'daki beyler, 'Çok iyi oldu, iyi ki bomba attı' diyorlar.

Kılıçdaroğlu: İnsanın öldürülmesinden zevk alan, insan sayılmaz

Hasan DEMİRBAŞ/KEMER (Antalya), (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bombalar denenirken, bu ülkeyi yöneten Ankara'daki beyler, 'Çok iyi oldu, iyi ki bomba attı' diyorlar. Bunu söyleyenlerin yüreğinde insanlık sevgisi yoktur. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi, insan sayılmaz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nca düzenlenen, 81 ilin kadın kollarının buluştuğu 'Eşgüdüm Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, ABD'nin, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye yönelik düzenlediği hava saldırısını değerlendirdi. En güçlü silahların Ortadoğu'da denendiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Arap halkı üzerinde, insanlar üzerinde deneniyor. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar, başka bir ülkede, başka insanlar üzerinde deniyorlar. Dünyanın dört bir tarafına dağılan Suriyeli kadınlar var. Eğer onların acısını yüreğimizde hissetmiyorsak kendimizi insan sınıfına koyamayız" diye konuştu.
Hükümete yönelik eleştirilerde de bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bombalar yağıyor, kadın ve çocukların üzerine; ama sesleri, dünyada bizim hissettiğimiz yankıyı yaratmıyor. Yeni bombalar denenirken, bu ülkeyi yöneten Ankara'daki beyler, 'Çok iyi oldu, iyi ki bomba attı' diyorlar. Bunu söyleyenlerin yüreğinde insanlık sevgisi ve insanlık yoktur. Meydan meydan çıkıp, 'demokrasi, insan hakları' diye konuşuyorlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi, insan sayılmaz" dedi.

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Kılıçdaroğlu: İnsanın öldürülmesinden zevk alan, insan sayılmazKılıçdaroğlu: İnsanın öldürülmesinden zevk alan, insan sayılmazKılıçdaroğlu: İnsanın öldürülmesinden zevk alan, insan sayılmazKılıçdaroğlu: İnsanın öldürülmesinden zevk alan, insan sayılmaz

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