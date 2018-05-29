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Kılıçdaroğlu, Japon Büyükelçi Miyajima'yla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile parti genel merkezinde bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yla görüştü.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima

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