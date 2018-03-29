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Kılıçdaroğlu, KA.DER Üyelerini kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 16:07 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KA.DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Kılıçdaroğlu, KA.DER Üyelerini kabul etti 

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KA.DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmede İstanbul Milletvekili Selina Doğan da hazır bulundu.

(FOTOĞRAF)

Kılıçdaroğlu, KA.DER Üyelerini kabul etti Kılıçdaroğlu, KA.DER Üyelerini kabul etti Kılıçdaroğlu, KA.DER Üyelerini kabul etti Kılıçdaroğlu, KA.DER Üyelerini kabul etti

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