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Kılıçdaroğlu "KA.DER" Yönetim Kurulu'nu kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 17:09 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu "KA.DER" Yönetim Kurulu'nu kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabulde, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan da hazır bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kader Kadın Adayları Destekleme Derneği

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