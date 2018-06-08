Kılıçdaroğlu, kamyoncularla bir araya geldi

MANİSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de hangi kesimin sorunları var ise o sorunlarla ilgileniyoruz. Öyle beylerin, ağaların sorunlarıyla değil. Rant yiyen sınıfın sorunlarıyla değil. Kim alın teriyle evine ekmek götürüyorsa,' onların sorunları ile ilgilenmek benim boynumun borcudur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Manisa Kamyoncular Kooperatifi'nde yaptığı konuşmada, seyahat ettiği zamanlarda yemek için mutlaka kamyoncuların bulunduğu lokantaya uğradığını ve onlarla sohbet ederek, sıkıntılarını dinlediğini belirtti.

Şoförlerin sorunlarını Meclis'teki bütçe görüşmelerinde anlattığına değinen Kılıçdaroğlu, "Gidin Ankara'daki kamyoncuları dinleyin. Bizim de bir kitapçığımız var, bilseydik o kitapçığı getirirdik. Sizin sorunlarınızı nasıl çözeceğimiz, bütün ayrıntıları orada var. Türkiye'de hangi kesimin sorunları var ise o sorunlarla ilgileniyoruz. Öyle beylerin, ağaların sorunlarıyla değil. Rant yiyen sınıfın sorunlarıyla değil. Kim alın teriyle evine ekmek götürüyorsa, onların sorunları ile ilgilenmek benim boynumun borcudur. Mazot çok pahalı, biliyorum ama on numara yakılıyor onu da biliyorum. Mazot fiyatları bu anlayışla düşmez. Türk lirasının değerli olması lazım. Sizin iyi kazanmanız lazım." diye konuştu.