Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (5)

'POSTALI DA PARKAYI DA 68'LERDE GİYDİM'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış töreninde konuştu.

Alkış ve sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, sahneye çıkarak katılımcıları selamladı. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Hatay'a gelmesiyle ilgili yapılan eleştiriler ve Suriye'ye yönelik yapılan hava operasyonunu değerlendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her zaman güvendiklerini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kahraman ordumuza her zaman güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. 'Hatay'da Kılıçdaroğlu'nun ne işi var? demiş bir zat. Burası kimsenin tapulu malı değildir. Hatay, sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözbebeğidir. Hatay'ın tarihi hoşgörüsü sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bilinir. O zat diyor ki, 'Kılıçdaroğlu Hatay'a niye gitti?' Hatay'a bunun için, inandığım, güvendiğim, sevdiğim için geliyorum. Habibi Neccar var burada, onun için geliyorum Hatay'a. Saint Pierre Kilisesi var onun için geliyorum. Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi Hatay'da, aydınlık insanların kentidir Hatay, onun için geliyorum Hatay'a. 'Ona postal, parka göndereyim' diyor. Ben postalı da parkayı da sen uyurken 68'lerde giyiyordum. Merak edebilir tabi. Oğluma söyleyeceğim. Askere göndermediğin oğluna postalı göndereceğim. Ben kimseyle özel bir tartışma alanı yaratmak istemiyorum. Ama benimle ilgili birşey söyleyeceksen önce düşüneceksin. Sen cesaretin varsa karşıma çıkacaksın. Oturup konuşacağız. 'Kılıçdaroğlu er meydanına çıkmaz' diyordun. Yine söylüyorum. Er meydanını sen belirle söz veriyorum, çıkacağım. Hatay'a niye gidiyorsun? Hatay dünyanın barış kentidir. Eğer Hatay'ı bilirsen Ortadoğu'yu çözersin. İlk Hatay'a gelişim 1971 yılıdır. Genç bir memur olarak geldim, ilk künefeyi 1971'de yedim."

'ORTADOĞU'YU KAN GÖLÜNE KİM ÇEVİRDİ, KİM SİLAH GÖNDERDİ?'

Suriye'ye yönelik hava operasyonunu değerlendiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ortadoğu'yu kan gölüne kim çevirdi, kim silah gönderdi? Gerçekten içim acıyor. Komşuda yangın çıkarsa hiçbir şey yapmazsak bir kova suyla gideriz. Suriye'yi kan götürüyor, kovayla suyla değil benzinle gidiyor. Akdeniz'den Suriye'ye füzeler atılıyor. Atan kim? Egemen güçler. Ölen insandır. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır, insanın katledilmesine öldürülmesine karşıyız. Yeri geliyor Amerika, Rusya silah veriyor. Onlar silah satıyor, Müslümanlar da 'Allah Allah' diyerek birbirini öldürüyor. Düşünülmesi lazım. Neden bu ülkelerde savaş var? Neden bir araya gelip sorunlarını çözemiyorlar? Gelin kardeşim 4 devlet bir araya gelin. Bilimle akıllı sorunları çözün. Neden Amerika, Rusya? Bunları anlayamıyorum. CHP iktidarında Ortadoğu'yu barış iklimine kavuşturacağız. Egemen güçler elimize silah verirlerse kabul etmeyeceğiz. Irak'ta nükleer silah var diyorlardı, o kadar insan öldü. Şimdi Suriye'de nükleer silah var diyorlar. Kim kimyasal silah kullanıyorsa, kınıyoruz. Kim kullandı? Bunu tespit etmek lazım. BM'de yetkililer var. Egemen güçlerin paylaşım savaşları Ortadoğu'da yaşanır, bedelini orada yaşayan insanlar öder. Oradaki insanlar bizim akrabalarımız. Araplar, Kürtler, bizim akrabamız değil mi? Benim Hatay'da işim, barış, kardeşlik, dostluk için var. Benim için insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Nokta. 3.5 milyon Suriyeli nüfus var. 'Suriyelilere 30 milyar dolar harcadım' diyor. Harcasaydı Suriyeliler ev bark sahibi olurdu. Ortadoğu savaşını en kısa sürede bitireceğiz. Avrupa Birliği ülkelerine söyledim. Suriye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bunları yapacağız. Sözüm sözdür ama sözümü yerine getirmek için bana yetki ve sorumluluk vereceksiniz."

DESTEK İSTEDİ

2019'daki seçimleri anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu devlette çalışırken hiç para kazanmamış maaşının dışında' diyorlar. Benim ahlakım, dinim inancım, felsefem buna izin vermiyor. Nasıl malı götürürüm, kul hakkı nasıl yerim? Doğru durmaya özen gösteriyoruz. Doğru duracağız. Devlet yönetiminde liyakat esastır. Devlet öfkeyle kinle yönetilmez. İşi ehline teslim etmezseniz devlet devletlikten çıkar. Eğer adalet devletin temeliyse adalete hepimizin saygı göstermesi gerekir. Savaş biterse ne olur Ortadoğu'da? Savaş biterse bölgeye barış gelir. 2019'da önümüzde iki tane seçenek var, 2 D. Demokrasi, diktatörlük. 2 D bu. Tek adam rejimini değil demokrasiyi tercih ederseniz, medya ve yargı bağımsız olur. Demokraside herkes düşüncesini özgürce ifade eder. 2019'da demokrasiden yana oy kullandığımız zaman 1923'te kurduğumuz cumhuriyeti gerçek bir demokrasiyle taçlandıracağız. 2019'da bu ülkeye demokrasiyi getirmek için en büyük çabayı harcayacak olan bu ülkenin kadınlarıdır. Bu ülkenin kadınlarına güveniyorum. O nedenle kadınlar, sevgili anneler, çocuğunuza. bayrağınıza, vatanınıza, sahip çıktığınız gibi demokrasiye sahip çıkacağız. Size sadece huzuru, barışı, huzuru vadediyorum. 'Ben Amerika'nın attığı füzeyi destekliyorum' diye biri açıklama yapmış. Ben desteklemiyorum. Ölen bir insansa ben destekleyemem. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı savaş meydanlarında geçti. O der ki, 'Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir.' Çünkü savaşın acımasızlığını en iyi bilendir. Savaşa karşıyız."