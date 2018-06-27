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'Kılıçdaroğlu koltuğu Muharrem İnce'ye bıraksın'

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 10:23 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarına bir isim daha katıldı. CHP onursal kurul üyesi Önay Alpago, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakması gerektiğini ifade ederek "Kılıçdaroğlu İnce'ye genel başkanlığı kendisi teklif etmelidir. Ya da önünü açmalıdır." şeklinde konuştu.

'Kılıçdaroğlu koltuğu Muharrem İnce'ye bıraksın'

CNN Türk'teki Neler oluyor? programının konuğu Önay Alpago, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Muharrem İnce'ye teslim etmesi gerektiğini belirtti.

'İNCE'NİN ÖNÜNÜ AÇMALI'

Alpago, "Kemal Kılıçdaroğlu benim genel başkanım. Çok da saygı duyduğum ve sevdiğim bir insan. Ancak oturma eylemlerine ya da kurultay taleplerine gerek kalmadan, CHP üyesi ve onur kurulu üyesi olarak benim fikrim; kendisi bir kurultay yapmalıdır." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakması gerektiğini belirten Alpago, "Bu noktada başarı göstermiş, toplumun sevdiği, kucakladığı ve inandığı bir kişiye yani İnce'ye genel başkanlığı kendisi teklif etmelidir. Ya da önünü açmalıdır." şeklinde konuştu.

ÖNAY ALPAGO KİMDİR?

Karadeniz Ereğlisi'nde doğan Önay Alpago, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Daha sonra SHP'de siyaset yapmaya başlayan Alpago, SHP Karadeniz Ereğlis İlçe Başkanlığı yaptı. Parti Meclisi ve MYK üyeliğine seçilen ve SHP genel başkan yardımclığı da yapan Alpago, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığına getirildi.

2008 yılında CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilen Alpago, 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 18 Aralık 2010 tarihli CHP kurultayında tekrar Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonu itibarıyla İstanbul Barosu'nca Türkiye Barolar Birliği196 delegeliğine seçilmiştir. Önay Alpago, evli ve iki çocuk annesidir.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kk bırakmaz fetönün onunla işi daha bitmedi
Koltuğa %100 İnce geçmeli ve KK Ekibi tamemn lav edilmeli hele hele Gürsel Tekin hiç olmamalı en çok zarar verenlerden partiye
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