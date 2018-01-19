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Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ | 19.01.2018 14:26 | Son Güncelleme 52 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son 15-20 gündür bütün baskılarla üstümüze geliyorlar acaba bunları geri adım attırabilir miyiz diye? Kiminle gelirsen gel bir milim geri adım atmayacağız. Bizi dar bir çerçeveye hapsetmek istiyorlar. Kendi aramızda büyük tartışmalar varmış gibi bir alan hapsetmeye çalışıyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sarf ederken kürsüyü defalarca yumruklaması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklama yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

20 Temmuz'da sivil darbe gerçekleşti. Enis Berberoğlu suçsuz yere hiçbir günahı olmadan boşu boşuna aylardır yatıyor hapiste. Suçsuz bir insan milletin seçtiği bir milletvekili boşu boşuna aylardır hapiste yatıyor. AYM kararını en alttaki mahkeme ben uygulamam diyor. Bu noktaya geldik. Bu bizim cumhuriyet tarihimizde bir ilktir. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararını tanımamak gereğini yapmamak bizim tarihimizde bir ilktir. Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın kararları ne olacak bekliyoruz. AYM kararları Resmi Gazete'de de yayımlandı. O gerekçe de ellerinden alındı. Nasıl karar verileceğini hep beraber göreceğiz. Dün OHAL 3 ay daha uzatıldı. Niçin uzatılıyor? OHAL'e devam Türkiye açısından ciddi maliyetler doğruyor.

Zam üstüne zam yağıyor. Millet perişan vaziyette. Kimse sesini çıkaramıyor. Binlerce kişi mağdurken aş iş ve ekmek peşindeyken nasıl oluyor da ses çıkmıyor bu toplumdan? Sesi çıkan sadece biziz. İktidarın devletin bütün gücünü arkasına alarak hedefe koyduğu parti de biziz. CHP sussun. Ne demek işçi kendisini yaktı taşeron işçi? 'Bunları dile getirmeyin.' Biz bunları dillendireceğiz.

Son 15-20 gündür bütün baskılarla üstümüze geliyorlar acaba bunları geri adım attırabilir miyiz diye? Kiminle gelirsen gel bir milim geri adım atmayacağız. Bizi dar bir çerçeveye hapsetmek istiyorlar. Kendi aramızda büyük tartışmalar varmış gibi bir alan hapsetmeye çalışıyorlar. Bu partinin içinde işsiz de vardır işsiz de vardır. Biz toplumun her kesiminin sorunlarını namusluca dile getiren bir partiyiz. Korkuyorlar hükümeti eleştirmekten sadece hedef aldıkları alan CHP'yi eleştirmektir. Herkesle hesaplaşırız. Bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Enflasyon çift hane, 11.9 enflasyon var. Zeytindeki zam yüzde 15 çaya zam yüzde 17,5 tereyağı yüzde 42,6 domates yüzde 71. Asgari ücret bin 404 liradan bin 603 liraya çıktı.

Hiçbir devlet kendi sınırlarında kendisine düşman olacak bir terör örgütü istemez. Her devletin terör ve terör örgütleri ile mücadelesi evrensel bir haktır. Türkiye'nin Suriye politikasının yanlışlarını çok iyi biliyoruz ama kendi sınırlarımızda terör örgütü ve onun uzantılarına destek verilmesini asla ve asla kabul etmeyiz. Kendi sınırlarımızın güvenliğini sağlamak 80 milyonun ortak görevidir. Türkiye'nin başına bütün bu olayları açan da bu hükümettir. Suriye'nin iç işlerine karışmasaydık terör örgütlerine destek vermeseydik bunlar başımıza gelmezdi.

HAVA DESTEĞİ ALMADAN GİRİLECEK BİR AFRİN BÜYÜK MALİYETLERE YOL AÇAR

Afrin El Bab gibi değildir El Bab'da uluslararası uzlaşma vardı. El Bab'a gittik 72 şehidimiz var. Afrin'e girmek için bağırıp çağıyorlar önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Gerek Akar'ın gerek Fidan'ın çabaları kayda değerdir. Hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Hava desteği almadan oraya asker sokacaksanız Sayın Erdoğan'a çağrımdır seni kefenle karşılayan arkadaşlarını önce oraya göndereceksin. Diplomasi sonuna kadar zorlanırsa hava desteği de sağlanırsa sorun büyük ölçüde aşılabilir.

Genel başkan adayları çıktı diye bir kısım medya CHP'de huzursuzluk ne gürültüsü patırtısı aday elbette çıkabilir. CHP atanmışların görev yaptığı bir parti değildir seçilmişlerin görev yaptığı bir partidir. Sen atama ile getirirsin biz seçimle getiririz. Biz seçilmişlerin partisiyiz.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
kafayı üşütmek üzere. hemen istifa edip yerini Müjdat gezen e bırakmalı..
Sen kasetle atanarak dünya tarihine geçtin.
keMAL istediğini yap ama samimi ol Atatürkçüyüm diyip dhkpc ve pkk lılarla olma sadece onlarla oluyosan Atatürk ün adını ağzına alma
Sen gelince enflasyon eksi10 olur. sen gelince terör durur. sen gelince her şey güllük olur . iyide hangi kadroyla yapacaksın . daha odacıya sözün geçmiyor . sen neyi başaracaksın . biraz ha gayret senide siyasetten soğuttular . ne güze oyalanıyordun... hacı ağbi
ne diyor bu piyon? on beş yirmi gündür üstüne geliyorlarlarmış. Hükümet edenler ülkenin çevresini kuşatan, ülkeyi bölmek için her türlü faaliyeti yürüten güçlerle savaş halinde işleri güçleri yok seninle partinle uğraşacak.. Doğru olan tek şey ise parti içerisinde sizden ve çevrenizden rahatsız olan gerçek sosyal demokratların üzerinize gelmesidir. sizde hedef şaşırtmak için milletin aklıyla dalga geçiyorsunuz..
kılıçdaroğlunun dediklerini 60 kişiden biri anliyor onun için yapilan yorumlar normal
AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan bizans kalıntuligi PAPA çocukluğu son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak...
chp bildiğin aynı. 15 yıldır istikrarlı çizgisini bozmuyor.
bu gidişlede bu kafayla daha bi 50 yıl daha gider
Kazık yemeye alışan millet şehit vermeyede alışmışa benzer.Kılavye delikanlıları asmak kesmek ne kolay.Uyarıları mutlaka dikkate almak gerekir...
Zamaninda annesi başım ağrıyor deseydi bunun gibi biri dünyaya gelmeyecekti.babası bunun böyle olacağını bilseydi inanın aile planlaması daire başkanı olurdu
Bu adam Fırat kalkanı operasyonundan önce, girersek çıkamayız Türkiyenin sonu olur diyen adam değil mi?
Yaaahuu Kemal Git kumda oyna Allah aşkına, rezil insan.
Sayın Kılıçdaroğlu doğru söylüyor o nedenle 30 sene terörist başını besleyen himaye eden bir ülkeye o yıllarda ses çıkarılmamış aynı şeyi savunuyor da bir de şunu anlatsalar nasıl oluyor da Türkiye'nin aleyhine olan herşeye sahip çıkıyorlar Kılıçdaroğlu bir gün de Türkiye'nin yararına olan bir şey için masayı bir sefer yumruklasın da görelim.
sen once partini pkklilardan temizle ataturkculerin yuz karasi
Bir milim adım geri atmayacağız diye amerikaya söylüyor zannetmiştim. Meğerse derdi başkaymış.
hayatımda gördüğüm en büyük vatan hayini bu zibididir şimdide ordaki teröristleri koruyor
Bi vatan hainini istanbula nasıl il başkanı yaptın onu söyle önce
cahil bi adam bu adam
adam haklı..görüşlerinde bir tane saçma birşey yok..herşeyi mantıklı açıklamış neyi yanlış buluyor bunlar da alakasız şeyler yazıp eleştiriyor..garip valla
Sana verdiğim oylar zehir zıkkım olsun Atatürk gibi bi liderin kurduğu partiyi ne hale getirdik demiyor üzerine geliyorlarmiş çobanlık yapamayacak adama oy vermişim ona canım sıkılıyor yuh size
konuş kemal abi konus yakında genelbaşkanlık seçimi var koltuk sallanıyo sadece kürsüyü yumruklama aradabi kafa at biz arkandayız
PROJE BAHÇELİ MHP Yİ BİTİRDİ DERSİMLİ PROJEDE CHP Yİ BİTİRECEK, KEMAL VARSA RTE SÜREKLİ BAŞTADIR, O KOLTUĞA KASETLE AYDIN DOĞAN FETÖ RTE NİN ÖNÜNÜ AÇSIN DİYE OTURTULMADIMI KEMALE OY VEREN SEÇMENE YAZIK KAYBETME HASTALIĞINA YAKALANMIŞ
televizyondan seğtertim bu adam bunamış fetöden bahsediyor fakat bu konuda darbede gizlendiğini ve kendininde onlar gibi vatan hayini olduğunu unutmuş gibi halada hayinlik peşinde
tutmayın küçük enişteyi salın gitsin....
Yorumlara bak, bütün troller iş başı yapmış, hazır kıta bekliyorlar. Demek ki iyi para var bu işte :)
koltuk elden gidiyor. bunu bildiği için bağırıyor. pkk lıyı il başkanı yaparsan ve onu korursan milletin aklıyla dalga geçersen masaya vurduğun yumruk sesleri koltuğunun altından kayma sesleridir.
Sen yumruk atsan ne olur atmasan ne olur? Şu ana kadar kimse size bir şey yapamadığı için her istediğinizi yapabileceğinizi sanıyorsunuz. Ne de güzel oluyor? Şu cesarete bak sanki bırakın da rahat rahat yolsuzluk yapalım diyor. Bize bulaşmak suçtur diyor.
Allah akıl fikir versin, vizyonu olmayan bir şahsiyet.Bırakalım etrafımızı iyice teror örgutu sarsın dimi.Amac vatanı savunmak digil mi gerekırse bende gider vatan için ölurum. senin kafan bunu almaz, çunku başka işliyor,senin dostun pkk nede olsa..
Tutmayın küçük enişteyi
ateş olsan ne olur PKK lı hain
Ya Arkadaş senin seçtirip koltuğa oturttupun adam Atatürk düşmanı Asker polis düşmanı biz Atatürkün askeri değiliz diyor katil polis diyor öldürülen pkklıya sahip çıkıyor Türkiye devlet katildir ermenileri katletmiştir diyor sen hala bıdı bıdı yapıyosun az omurganız olsun ya
NE DERSE DESİNLER NE KADAR SALDIRIRLARSA SALDIRSINLAR TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK DÜRÜST ADAMSIN BU MİLLET DEĞERİNİ BİR GÜN ANLAYACAK ANCAK TRENİ KAÇIRMIŞ OLACAK ELEŞTİRİ YAPAN BAZI KİŞİLERİN YORUMLARINA BAKIYORUM HALEN DUYGUSALLIKLA YAKLAŞIMLARLA SAYGISIZCA ELEŞTİRİLER YAPIYORLAR NE HİKMETSE BU GÜNE KADAR YANLIŞLAR YAPANLARA HALENDE YAPMALARINA RAĞMEN KİMSENİN GIKLARI ÇIKMIYOR GÖRMÜYORLAR GÖRMEZLİKTEN GELİYORLAR ADETA KÖREBE OLMUŞLAR YAZIK BU ARADA HİÇ BİR PARTİLİ DE DEĞİLİM ONUDA BELİRTEYİM...
Adam kelimesi senin için bulunmuş Kılıçdaroğlu, ölümüne yanındayız, eğer Alevi olmasaydın emin ol % 70-80 lerle iktidara gelirdin senin dürüstlüğün insanlığın, insana bakışın Türkiyenin en büyük ihtiyacıdır, sana karşı olanlar yürüdüğün yola kurban olsun
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