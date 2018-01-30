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Kılıçdaroğlu: Mehmetçik kanıyla oy devşirmeye çalışmak da büyük bir ahlaksızlıktır (1)  

POLİTİKA HABERLERİ | 30.01.2018 14:57 | Son Güncelleme

Hakime TORUN- Nursima KESKİN / ANKARA / (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'e yapılan operasyona ilişkin "Afrin'e yapılan operasyona desteğimiz tamdır ama bunun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile paralel adlandırılması bizde büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Şehit olan askerimiz efendim bunu neredeyse ÖSO'ya bağlayacağız. Ya bizim şehitlerimiz? Neredeyse onlar ikinci sınıf. Ordunun haysiyetini ve onurunu korumak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en temel görevidir. Mehmetçik kanıyla oy devşirmeye çalışmak da büyük bir ahlaksızlıktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

"SİZ DOKTORUN DÜŞÜNCESİNİ AÇIKLAMASINA TAHAMMÜL EDEMİYORSUNUZ BASKI KURUYORSUNUZ DOĞRU DEĞİL"

Türk Tabipler Birliği'ne bu sabap yapılan operasyona ilişkin Kılıçdaroğlu, "Türkiye gündemi o kadar hızlı gelişiyor ki bu sabah da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne polis operasyon yapmış. Sabahın köründe baskın düzenliyorsunuz. Bir bildiri yayımlamışlar. Bildiriyi okuyorum; 'Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi.' Vay sen misin bunu diyen sabaha karşı basın tutuklayın hemen gözaltına alın. Bu tür davranışlar, sizin yaptığınız ve toplumun tümünün desteklediği Afrin operasyonuna gölge düşürür. Çünkü şu algıyı beslemiş olursunuz; 'Bir yerde bir hata yapıyoruz, bu hatayı kimse bilmesin, görmesin.' Ortada bir hata falan yok. Neden yapıyorsunuz bunu? İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler. Bütün dünyanın ilgisini farklı bir noktaya çektik. Doktorların üzerine gidiyorlar. Siz doktorun düşüncesini açıklamasına tahammül edemiyorsunuz baskı kuruyorsunuz doğru değil Türkiye'nin itibarını zedeliyor bunlar" diye konuştu.

"MEHMETÇİK KANIYLA OY DEVŞİRMEYE ÇALIŞMAK DA BÜYÜK BİR AHLAKSIZLIKTIR"

Afrin'e yapılan operasyona ilişkin Kılıçdaroğlu, "Afrin'e yapılan operasyona desteğimiz tamdır ama bunun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile paralel adlandırılması bizde büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Şehit olan askerimiz efendim bunu neredeyse ÖSO'ya bağlayacağız. Ya bizim şehitlerimiz? Neredeyse onlar ikinci sınıf. Ordunun haysiyetini ve onurunu korumak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en temel görevidir. Mehmetçik kanıyla oy devşirmeye çalışmak da büyük bir ahlaksızlıktır" dedi.

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