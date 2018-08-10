Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniledi

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi'nde görev değişiklikleri oldu. Ekonomi politikaları- Parti sözcüsü Faik Öztrak, oldu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi'nde yer alan isimler şu şekilde: "AR-GE Bilim yönetim ve kültür platformu Fethi Açıkel, Basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim Tuncay Özkan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Onursal Adıgüzel, Dış İlişkiler Ünal Çeviköz, Doğa Hakları Gülizar Biçer Karaca, Eğitim Politikaları Yıldırım Kaya, Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Gençlik Politikaları Yunus Emre, Halkla İlişkiler Gamze Akkuş İlgezdi, Hukuk Politikaları Muharrem Erkek, İdari ve Mali İşler Bülent Kuşoğlu, İnsan Hakları Gökçe Gökçen, İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri Veli Ağbaba, İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar Aykut Erdoğdu, Kadın Politikaları Lale Karabıyık, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Oğuz Kaan Salıcı, Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri Orhan Sarıbal, Yerel Yönetim Politikaları Seyit Torun, Genel Sekreter M.Akif Hamzaçebi. "

