Kılıçdaroğlu Merzifon’da kitap fuarını dolaştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Amasya’nın Merzifon ilçesinde kitap fuarını dolaştı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve CHP İl Başkanı Reşat Karagöz ile kitap stantlarını gezen Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Uğur Dündar’ın da olduğu yazarlarla görüşüp sohbet etti.

Kılıçdaroğlu çok sayıda vatandaşla da fotoğraf çektirdi.