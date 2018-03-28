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Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 17:35 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM ve parti çalışmalarını değerlendirmek için partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, onar kişilik gruplar halinde CHP'li milletvekilleriyle görüşecek.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla, Kılıçdaroğlu'nun görüşme programı milletvekillerine iletildi.

Kılıçdaroğlu'nun, TBMM ve parti çalışmalarını değerlendirmek üzere, onar kişilik gruplar halinde milletvekilleriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geleceği duyuruldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekili toplantı

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