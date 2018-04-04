HABER

Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle görüşüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 18:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin milletvekilleri ile 10'arlı gruplar halinde görüşmesinin ilk günü tamamlandı - Ankara Milletvekili Savaş: -"(Mansur Yavaş'ın adaylığı) Ben bu süreçte CHP'nin öz evlatlarıyla aday olmasını ve talip olmasını diliyorum. CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacak onlarca, hatta yüzlerce arkadaşımız var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin milletvekilleri ile 10'arlı gruplar halinde görüşmesinin ilk günü tamamlandı.

Kılıçdaroğlu, Cuma günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde milletvekilleriyle bir araya geliyor.

Milletvekillerini 10'arlı gruplar halinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu salonunda kabul eden Kılıçdaroğlu, bugün birer saat arayla 6 grup ile görüştü.

Görüşmeye katılan Çorum Milletvekili Tufan Köse, görüşmede cumhurbaşkanı adayı için isim zikredilmediğini ancak CHP'de olmayan belediyelerde adayların şimdiden belirlenmesinin üzerinde durduklarını aktardı.

Bu kapsamda bazı adayların belirlendiğine işaret eden Köse, "Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim noktasında da dört parti ile bir arka kapı diplomasisi yürütülmekte. O noktada da herhangi bir isim konuşulmadı." dedi.

Dört partinin sorulması üzerine ise Köse, CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında seçim güvenliği konusunda görüşmeler yapıldığı bilgisini verdi.

Köse, "Sandıkta kazandığımız seçimleri YSK'da kaybetmemenin mücadelesi veriliyor. CHP'nin stratejisi şu: Süreç içerisinde her grup toplantısında birer birer seçim vaatleri açıklanacak. Toplantıda özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için isim zikredilmedi." diye konuştu.

Ankara Milletvekili Necati Savaş da "Tek adam rejiminin sakıncalarını" konuştuğunu aktardı.

Türkiye'de "Tek adam rejimi" üzerinde ittifak eden iki parti bulunduğunu ileri süren Savaş, "Bir de bunun yanı sıra parlamenter sistem üzerinde, cumhuriyetin değerleri üzerinde bir ittifak var. Bu ittifak referandum sürecinde ortaya çıktı. Orda siyasi partilerin ittifakı değildi, bu halkın irtifakıydı, tabanın ittifakıydı." dedi.

CHP'de bir kişinin iradesiyle siyasi sürçelerin belirlenmediğine vurgu yapan Savaş, kendilerini diğer partilerden ayıran özelliğin bu olduğunu kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için önceki seçimdeki adayları Mansur Yavaş'ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Savaş, buna da partilerinin yetkili kurullarının karar vereceğini bildirdi.

Savaş, "Benim bireysel görüşüm, Ankara'da il başkanlığı yapmış, örgütten gelen biri olarak söyleyebilirim, ben bu süreçte CHP'nin öz evlatlarıyla aday olmasını ve talip olmasını diliyorum. CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacak onlarca, hatta yüzlerce arkadaşımız var. Bu niteliklere haiz, orada referandum iradesini bütünleştirecek, toparlayacak onlarca adayımız var. Bunlar için de en başarılı sonucu kimle elde edeceksek bizim adayımız o olmalı." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın da 5 grup halinde partisinin milletvekillerini kabul edecek.

İstanbul için sürpriz aday! İstanbul için sürpriz aday!
Ankara'da kritik gün!Ankara'da kritik gün!
AK Parti'den müthiş iddia!AK Parti'den müthiş iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Ankara'da kritik gün! CHP'li bazı isimlere af gelebilir

Ankara'da kritik gün! CHP'li bazı isimlere af gelebilir

Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel

Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.