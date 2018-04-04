Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle görüşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin milletvekilleri ile 10'arlı gruplar halinde görüşmesinin ilk günü tamamlandı.

Kılıçdaroğlu, Cuma günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde milletvekilleriyle bir araya geliyor.

Milletvekillerini 10'arlı gruplar halinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu salonunda kabul eden Kılıçdaroğlu, bugün birer saat arayla 6 grup ile görüştü.

Görüşmeye katılan Çorum Milletvekili Tufan Köse, görüşmede cumhurbaşkanı adayı için isim zikredilmediğini ancak CHP'de olmayan belediyelerde adayların şimdiden belirlenmesinin üzerinde durduklarını aktardı.

Bu kapsamda bazı adayların belirlendiğine işaret eden Köse, "Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim noktasında da dört parti ile bir arka kapı diplomasisi yürütülmekte. O noktada da herhangi bir isim konuşulmadı." dedi.

Dört partinin sorulması üzerine ise Köse, CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında seçim güvenliği konusunda görüşmeler yapıldığı bilgisini verdi.

Köse, "Sandıkta kazandığımız seçimleri YSK'da kaybetmemenin mücadelesi veriliyor. CHP'nin stratejisi şu: Süreç içerisinde her grup toplantısında birer birer seçim vaatleri açıklanacak. Toplantıda özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için isim zikredilmedi." diye konuştu.