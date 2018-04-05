Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerini tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle 10'arlı gruplar halinde yaptığı görüşmeleri tamamladı.
Kılıçdaroğlu, yarın düzenlenecek Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi dün ve bugün milletvekilleriyle bir araya geldi.
Partisinin milletvekillerini 10'arlı gruplar halinde Merkez Yönetim Kurulu salonunda kabul eden Kılıçdaroğlu'nun, başta ittifak tartışmaları olmak üzere, CHP'nin gelecek süreçte izleyeceği yöntemlere ilişkin fikir alış verişinde bulunduğu öğrenildi.
Görüşmeler sırasında Kılıçdaroğlu'nun parti örgütlerinin seçimler için hazırlıklı olmasını istediği, ayrıca seçim güvenliği noktasında CHP'nin atacağı adımları anlattığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun ayrıca seçmende sandığa gitme noktasında güvensizlik oluşturacak söylemlerden kaçınılmasını istediği ifade edildi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yakın bir zamanda, ittifak konusunda bazı siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmeler yapabileceği de öğrenildi.
- Nazlıaka'nın affı oylanacak
Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.00'te PM toplantısına başkanlık edecek. İttifak konusunun ele alınacağı toplantıda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun PM'den yetki alabileceği ifade edildi. Yapılacak görüşmeler sonunda bir ittifaka karar verilirse bunun onayı da yine PM'de karara bağlanacak.
PM'de, daha önce partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın da bulunduğu 5 kişinin "bağışlama" talepleri ele alınacak. PM'den onay çıkması durumunda, Nazlıaka 2 yıl aradan sonra yeniden CHP'ye dönebilecek.
Nazlıaka, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, Mart 2016'da "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucunda, partiden oy çokluğu ile ihraç edilmişti.
- 2019'a doğru stratejik değerlendirmeler
PM toplantısı öncesinde, PM üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımı ile "2019'a doğru stratejik değerlendirmeler" konulu sunum yapılacak. Sunumu, kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır yapacak.
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