Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir sonuna kadar kucaklıyoruz 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 81 ile yapacağı teşekkür ziyaretlerine ilişkin, "Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Havuz medyası da bunu çok iyi bilsin. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz dava adamıyız ilkelerin insanıyız. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce, 81 ili gezeceğini ifade ediyor. Bütün il başkanlarıma talimatımdır; geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız. Gülerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok. Yeni bir rejim, sistem içinde yeni bir seçim anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu,"Zahmet etmişsiniz gelmişsiniz. Bugün çok sevinçli bir gündeyim nedeni şu havuz medyasında manşet olduk. Seçim süreci boyunca konuştuklarımdan bir cümle bile kullanmadılar. Oysa bugün manşetlerdeyiz. Ne kadar mutluyum emin olun anlatamam. Havuz medyasında manşetsek demek ki yaptığımız iş doğru. İnandığımız yolda bütün arkadaşlarımız ile birlikte yürümeye devam ediyoruz. Hiç bir arkadaşımızı ötekileştirmek, partinin dışında düşünmek asla böyle bir düşüncem, inancım yok. Herkesi kucaklayacağız. 81 milyonu kucaklayacağız" dedi.