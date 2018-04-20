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Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili İnce'yi kabul edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kabul edecek.

Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, dün amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul'a gitti.

Yalova Milletvekili İnce de törene katılarak Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti.

İnce'nin tören sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiği belirtilirken, kabulün bugün 15.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.

Kabülde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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