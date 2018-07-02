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Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bugün saat 19.00'da bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bugün saat 19.00'da görüşecek.

Edinilen bilgiye göre, görüşme basına kapalı şekilde bir otelde gerçekleşecek.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin eşlerinin de bulunacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu ve İnce'nin 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunmaları ve parti içi konuları ele almaları bekleniyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

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