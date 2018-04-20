Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile bir araya geldi. İnce, “CHP Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini, olursa hep birlikte çalışacağımızı iletmiştim. Yine ilettim Genel Başkana. O kendi takdiridir. Salı günü parti meclisi toplanacak, orada görüşülecek. Şu anda da Genel Başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını, onu Salı’dan sonra açıklayacağını, üzerinde çalışıldığını kaydettiler" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Muharrem İnce basın mensuplarında açıklamalarda bulundu. İnce, "Haziran’da yapacağımız seçim bir erken seçim değildir. Bu bir panik, kapkaç seçimidir. Oysa Türkiye’nin huzura, birliğe, büyük uzlaşmayı gerçekleştirmeye ihtiyacı var. Seçim bir çare olacaktır buna. Her gün bağıran toplumun bir kesimini ötekileştiren, kutuplaştıran herkesle kavga eden, korku düzeni kuran, hukuk devletini, bağımsız yargıyı katleden, demokrasimizi yerlerde süründüren bu zihniyetten hep birlikte kurtulacağız. Referandumdaki o dayanışma ruhuna, büyük uzlaşmaya ihtiyacımız var. Bunu birlikte başaracağız. Bazı belediye başkanlarına ’metal yorgunluğu’ var diyor. Asıl metal yorgunluğu Cumhurbaşkanında var. Hep birlikte bu korku, yağma düzeninden hep birlikte kurtulacağız. Böyle bir ortamda, 16 yıldır TBMM’de milletvekili olarak görev yapan bir arkadaşınız olarak Genel Başkanımıza önümüzdeki süreç ile ilgili görüşlerimizi illettik. Genel Başkanı dinledim. Ben anlattım kaygılarımı, kuşkularımı, neler yapmamız gerektiğini anlattım. Dertleştik ve gidiyorum" ifadelerini kullandı.

“Genel Başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını, onu Salı’dan sonra açıklayacağını, üzerinde çalışıldığını kaydettiler”

"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine İnce, "Aday olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Daha önce de söylediğim gibi CHP Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini, olursa hep birlikte çalışacağımızı iletmiştim. Yine ilettim Genel Başkana. O kendi takdiridir. Salı günü parti meclisi toplanacak, orada görüşülecek. Şu anda da Genel Başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını, onu Salı’dan sonra açıklayacağını, üzerinde çalışıldığını kaydettiler. Şimdilik sizlere söyleyeceğim bunlardır" ifadelerini kullandı.

"Sıcak bakıyor musunuz böyle bir şey gelirse PM’den?” sorusu üzerine İnce, "Ben partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm" açıklamasında bulundu.

“Partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam”

CHP Genel Başkanı aday olmayacaksa kendisinin aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine İnce, "Salı günü partimin yetkili organlarında tartışılmayan bir konu üzerinden yorum yapmam. Partimizin yetkili organları ne karar verirse ona saygı gösteririm. Partiliyim, partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam. Seçim çalışmalarına katılırım” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine İnce, "Onun cevabını sayın Genel Başkan verir" dedi. İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu bir seçim değil memleket meselesi. Böyle bir ortamda CHP Genel Başkanlığını konuşmak siyasete ahlaka, insanlığa, hiçbir şeye uymaz. Onu konuşmuyorum bile."

“Yerel seçimlerde adınız İstanbul için geçiyor sıklıkla, o konuda bir fikriniz var mı?” sorusuna İnce, “Benim öyle bir açıklamam olmadı. Şu anda da yerel seçim de gündemde değil” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun yaptırdığı anket çalışmasında kendisinin isminin geçip geçmediği sorusu üzerine İnce, “Biliyorum kimler olduğunu ama onları paylaşamam sizlerle. Çok arkadaşımız vardır” diye konuştu.