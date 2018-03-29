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Kılıçdaroğlu Musevilerin "Hamursuz Bayramı"nı kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 18:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti esasını temel alan kuruluş felsefesinin biçimlendirdiği karakteri, Ortadoğu coğrafyasının günümüzdeki sorunlarını sona erdirecek tek yoldur" -"Musevi vatandaşlarımızın şahsında tüm Musevilerin bayramını kutluyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti esasını temel alan kuruluş felsefesinin biçimlendirdiği karakteri, Ortadoğu coğrafyasının günümüzdeki sorunlarını sona erdirecek tek yoldur." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Hamursuz (Pesah) Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk Musevi Cemaati başta olmak üzere tüm Musevilerin, Mısır'daki esaretten kurtularak özgür bir halk olmalarının simgesi Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Tüm dini bayramlarda olduğu gibi sevgi, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun en yalın haliyle açığa çıktığı özel günlerden biri olan Hamursuz Bayramı'nın, Türkiye ve tüm dünyanın huzur dolu geleceğine katkı vermesi dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hamursuz Bayramı vesilesiyle vurgulamak isterim ki Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti esasını temel alan kuruluş felsefesinin biçimlendirdiği karakteri, Ortadoğu coğrafyasının günümüzdeki sorunlarını sona erdirecek tek yoldur. Mazlum milletlere örnek olan bu karakterini tüm olumsuz müdahalelere rağmen korumayı başaran Cumhuriyetimiz, Anadolu coğrafyasının yüzyıllara yayılan derin hoşgörüsüyle harmanlanmış bir arada yaşama kararlılığımızdan beslenmektedir.

Bu duygularla hep birlikte, tek yürek olarak kutladığımız her bayramın, ülkemizden dünyaya birer hoşgörü mesajı olarak ulaşmasını temenni ediyor, Musevi vatandaşlarımızın şahsında tüm Musevilerin bayramını bir kez daha kutluyorum."

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