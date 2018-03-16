Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına özel açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

SELİN SAYEK BÖKE'NİN BOYKOT TWEETİ

Selin Sayek Böke’yi uyardınız mı sorusuna, 'Hayır' diye cevap veren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ne boykotu ya, zaten biz kazanacağız. Demokrasi isteyenlerin ağırlığını herkes biliyor. Demokrasiye yeniden getirmek, tek adam rejiminden kurtulmak, hepimizin ortak talebi. Demokrasi talebi de tabii ki sandıkta dile getirilir. Biz de öyle yapacağız."

TÜZÜK KURULTAYI MESELESİ

"Bundan sonra hedef 2019. Siyasal partilerin bazılarının liderleriyle görüştük. Arkadaşlar da görüştü, görüşüyorlar. Önümüzdeki süreçte demokrasiyi, parlamenter demokrasiyi savunan herkesle düzenli ya da ara ara bir araya gelebiliriz. Bir sınırlamamız yok. Seçim Güvenliği konusunda STK’larla da görüşmelerimiz sürüyor. Yeni sistemde temsilde adalet de yok, Anayasa Mahkemesine başvuruluyor, Anayasa Mahkemesinin kararını bekleyeceğiz."

PARTİ İTTİFAKI MESELESİ

Cumhurbaşkanı'nın tek aday mı yoksa ortak aday mı sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi: