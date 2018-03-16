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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 04:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın bestesinin değişebileceği sinyalini vermesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu son dakika açıklamasında "Yapay sorunlarla ülkeyi meşgul ediyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, MHP ile yaşanan polemik haberleriyle ilgili ise “MHP, HDP’yi kullanarak üzerimize saldırıyor. Amaç geçmişte AK Parti ile yaptıkları kavgaları unutturmak” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına özel açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

SELİN SAYEK BÖKE'NİN BOYKOT TWEETİ

Selin Sayek Böke’yi uyardınız mı sorusuna, 'Hayır' diye cevap veren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ne boykotu ya, zaten biz kazanacağız. Demokrasi isteyenlerin ağırlığını herkes biliyor. Demokrasiye yeniden getirmek, tek adam rejiminden kurtulmak, hepimizin ortak talebi. Demokrasi talebi de tabii ki sandıkta dile getirilir. Biz de öyle yapacağız."

TÜZÜK KURULTAYI MESELESİ

"Bundan sonra hedef 2019. Siyasal partilerin bazılarının liderleriyle görüştük. Arkadaşlar da görüştü, görüşüyorlar. Önümüzdeki süreçte demokrasiyi, parlamenter demokrasiyi savunan herkesle düzenli ya da ara ara bir araya gelebiliriz. Bir sınırlamamız yok. Seçim Güvenliği konusunda STK’larla da görüşmelerimiz sürüyor. Yeni sistemde temsilde adalet de yok, Anayasa Mahkemesine başvuruluyor, Anayasa Mahkemesinin kararını bekleyeceğiz."

PARTİ İTTİFAKI MESELESİ

Cumhurbaşkanı'nın tek aday mı yoksa ortak aday mı sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

"Parti Meclisi karar verecek, özellikle yönteme. Bazı sunuşlar yapılacak, görüşleri alacağız. İlla ittifak olsun, arayışı olsun diye de bir durum yok. Bir ön kabulümüz yok. Türkiye’deki tabloya bakacağız. Demokrasiyi savunan, ilkeler de anlaştığımız partilerle bir araya gelebiliriz. (Cumhurbaşkanı tek aday mı, ortak aday mı olacak?) Parti Meclisi karar verecek. Netleşen bir şey yok."

HDP İLE İTTİFAK KONUSU

HDP de dahil mi? MHP’den özellikle ‘Afrin karşıtı’ HDP ile beraber hareket etmekle suçlanıyorsunuz sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bütün siyasi partileri seçim güvenliği için ziyaret ettik, HDP’den, Saadet Partisine, AK Parti’ye kadar. MHP randevu vermedi. Tüm partilere eşit uzaklıktayız, eşit yakınlıktayız. Siyasal partiler arası bir ayrımımız yok. Yasal oldukları sürece. İttifak yapılacak mı kimlerle yapılacak zaman gösterecek. Zaman zaman HDP ile bazı konularda en çok çatışan parti CHP. Üstelik MHP’den bile daha çok. Ama biz gerginlikten hoşlanmıyoruz. Düne kadar kanlı bıçaklı olduklarımızla da onlar gibi bir araya gelmiyoruz. MHP, HDP’yi kullanarak üzerimize saldırıyor. Amaç geçmişte AK Parti ile yaptıkları kavgaları unutturmak."

İSTİKLAL MARŞI TARTIŞMALARI

"Türkiye’nin dünya kadar sorunu var. Dolar yükselmiş, çifçilerin durumu belli, esnaf perişan. Birinci gündemi değiştirip gereksiz İstiklal Marşı polemiğini gündeme getirdi. Biz İstiklal Marşı’ndan rahatsız değiliz. Bu topluma Allah yeniden İstiklal Marşı yazdırmasın. Kurtuluş Savaşı mücadelesini yaşadık, yaşanan acılar belli. Kendi ülkemizde huzurla yaşamak istiyoruz. Sanki sorun yokmuş gibi İstiklal Marşı sorunu yaratıyor. Yapay sorunlarla ülkeyi meşgul ediyor.”

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP istiklal marşı Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP

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