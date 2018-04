Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine karşı Çorum'da "Şeker Vatandır, Vatan Satılamaz" sloganıyla düzenlenen şeker mitinginde konuştu. Bu mitingin bir parti mitingi olmadığını, alınterinin savunulması olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun, şeker fabrikalarının özeleştirilmesini eleştirdiği konuşması satırblaşlarıyla şöyle:

'BU BİR VATAN MİTİNGİDİR'



"Bu miting bir parti mitingi değil, vatan, cumhuriyet, emek, işçi, tarım mitingidir. Her partiden insanın, alınterine değer verdiğine, şekere önem verdiğine inanıyorum. Her partiden insanın Türkiye'nin her yanında fabrikalar olsun, evlerine akşam huzur içinde dönsünler istediğini biliyorum. Bu yüzden bu parti bir parti mitingi değil, vatan sevgisi, alınterine sahip çıkma mitingidir.

Şeker fabrikaları neden satılamaz? Önce tarihi iyi bileceğiz. Mustafa Kemal ve arkadaşları savaşı kazandılar ama bir baktık toplu iğne üretemiyoruz. Gazi Mustafa Kemal 1923 İktisat Kongresi'nde söylediği cümle şu, beni bütün Çorumluların ve herkesin dikkatle dinlemesini isterim: 'Siyasal, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz ve ülke bağımsızlığını koruyamaz". Yani siz ekonomik olarak güçlü olmazsanız, ülkenin her yanında fabrikalar açmazsanız bağımsızlığı koruyamazsınız. Atatürk, Sümerbankların temelini attı. 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attı.