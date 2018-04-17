Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları: Bizim belediye başkanlarımız pek çok hizmete imza attılar. Pırıl pırıl hizmet götürüyorlar. Ben en küçük beldede olan belediye başkanlarımızdan söz ediyorum. Ben bütün Konyalı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bize yeteri kadar teveccüh göstermiyorsunuz olabilir ama bir gerçeği kabullenmemiz lazım. Sizin sorunlarınıza, sizin çocuklarınıza kim sahip çıkıyor. Siz sizin çocuklarınıza, okullarınıza sahip çıkanlara sahip çıktığınız gün Türkiye kurtulacak. En temel sorunumuz eğitim. Her anne her baba kendi çocuğunun en iyi okullarda okumasını ister. Bir kişinin okuma yazma bilmemesi ayrıdır, lise mezunu olması ayrıdır, üniversite mezunu olması ayrıdır. Neden herkes çocuğunu okula gönderiyor. Kendi yaşadığı sınıfın daha üstünde bir seviyeyi yakalasın benim çocuğum diye. 2 milyon çocuk okula gitmiyor. Aydın'da atama bekleyen genç bir öğretmenimiz intihar etmiş bunalımdan.

Bütün astsubay kardeşlerime söylüyorum biz ne vaat edersek, hesabını yapar sonra vaatte bulunuruz. Bunlar oy aldıktan sonra kapının önüne koyuyorlar. Bakanlar demişler ki, size verirsek herkes ister. Niye sana söz verdiler? Sen herkes değilsen sandık geliyor. Sandıktan dersini vereceksin. O zaman demokrasinin ne olduğunu herkes bir şekilde öğrenmiş olacak. Sana söz verip sözünü tutmayan partiye oy verme. "ERKEN SEÇİME GİDİYORUZ DİYE YİNE KANDIRMAYA ÇALIŞACAKLAR"



Süre dolmadı erken seçime gidiyoruz oy verin bunu yapacağız diye yine kandırmaya çalışacaklar. Cenehenneme giden yollar iyi niyet taşları ile döşelidir. Aldanmayın. Meşhur bir zat var ya hemen bağırmış Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış. Tapusuz yerlere tapu dağıtacağım. 50 yıldır orada oturuyorsa anasının ak sütü gibi helal edeceğim. Biz rahmetli Ecevit'in geleneğinden geliyoruz. Oturuyor mu evet, 50 yıl mı evet, çocukları orada olmuş, düğünlerini orada yapmışlar. Şimdi diyorlar ki buradan çık. Niçin? Burası çok değerlendi. 30-40 kilometre İstanbul'un varoşlarına gidin diyorlar. Yapamazsın diyorlar, yapacağız. Yeter ki siz bize yetki verin. Kartal Belediye Başkanı nasıl yaptıysa Pendik Belediye Başkanı da aynı şekilde yapacaktır.

"OTURDUĞUN YER HARAMDIR"



Vatandaşın eviyle uğraşır burası kaçaktır der. Ama kendisi daha önce kaçak evde oturuyordu. Kendisi lüks sarayda oturuyor ya o da kaçak. Vatandaşın tapusunu vereceğim, senin tapunu vermeyeceğim. Üstelik oturduğun yer haramdır, haram. İsraf, haramdır. "'BAY KEMAL' DİYOR, BUYUR BAY RECEP..."



Bu zat celallenmiş Bay Kemal diyor, buyur Bay Recep. Bay Recep diyor ki sizi ayağıma çağırdım ama unutmayın ben sizin içinizden çıktım diyor. Nereden çıktığını bilmiyorum ama sen Sulukule'ye ihanet ettin. Kalkmış ahkam kesiyor, ben sizin aranızdan çıktım. Türk filmlerinde vardır, gecekondu bölgesinden gider, yeraltı dünyasından geri döner, ahkam keser, sonra onları aşağılar. Her filmin bir Tarık Akan'ı, bir Kadir İnanır'ı, bir Yılmaz Güney'i vardır. Bunu unutmasın. Gaziosmanpaşalı kardeşlerime sesleniyorum. Orası sizin hakkınızdır. Orada güzel evlere sahip olmak sizlerin hakkınızdır. Siz bir kentsel nasıl oluyor bunu öğrenmek istiyorsanız gideceksiniz Aziz beyin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kapısını çalacaksınız. Fikirtepe'yi biliyoruz İstanbul'da ne hale geldi. Fazla zaman kalmadı. Az zaman kaldı. İBB'yi verin, kentsel dönüşüm kimsenin burnu kanamada, kimse mağdur olmadan evinde oturacak.

Eğitim perişan vaziyette. Hiçbir anne okuldan memnun değil. Çocuk hangi okula gidecek belli değil. Bir gün bir sabah biri kalkıyor, TEOG kalkıyor diyor. Bizim çocuklarımıza yazıktır, günahtır. Sevgili anneler 2019'da bu ülkeye demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. "BUNLARIN TAMAMI SENİN OYUNUN DIŞ GÜÇLERİN DEĞİL"



Bunların tamamı senin oyunun dış güçlerin değil. Dış güçler mi dedi yurt dışından saman, et ithal et diye. Onlar mı söylediler. Dış güçler mi söyledi Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kaçır diye. Bir de ben milliyetçiyim diyor. Batsın senin milliyetçiliğin. "SEÇİM DİYORLAR YA OLACAK İNŞALLAH VE BUNLARI GÖNDERECEĞİZ"



Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek bıktık artık. Bombaladılar Suriye'yi. Ben o sabah Hatay'daydım, şunu söyledim. Kimyasal silah kullanmak suçtur. Kim yaparsa yapsın. Bir iddia üzerine bombaladılar. Bir tespit yok. Ben o sabah bu bombalamanın doğru olmadığını söyledim. Bir iddia üzerine bir ülkeyi bombalayamazsınız. Üstelik bombalananlar kim, Araplar, Kürtler, Ezidiler. Bizim akrabalarımız. Ortak kültürümüz var. Ortak inançlarımız var. Ben bunları doğru bulmadığımı ifade ettim. Bu süreçte Almanya dikkatli bir politika izledi ve sürecin dışında kaldı. Erdoğan, "doğru buluyorum" dedi. "Onun için bu gece uykusuz geçti". Yani sabaha kadar beklemiş, "Bunu takip ettik, saldırıların cevapsız bırakılmaması düşünülemezdi" dedi. Egemen güçlerden yana tavrını koydu.