Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP lideri seçim ittifakı konusunda 'Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum' diyerek çağrıda bulundu ve geniş bir ittifakın sağlanması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye 15 CHP'li vekilin geçmesi hakkında, "Kümeste yakalanan tilki gibi saldırmaya başladılar. Ben senin kumpasını bozacağım arkadaş. Demokrasiyi sonuna kadar savunacağız" dedi. MUHTARLIK KANUN TASLAĞINI AÇIKLADI



Kılıçdaroğlu, konuşmasının son bölümünde, bir muhtarlık kanun taslağı hazırladıklarını açıklayarak, taslakta yer alan maddelere dair bilgi verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları: Ben TBMM'nin açılış konuşmasını yaparken özellikle iktidar kanadından büyük bir rahatsızlık duyuldu. Neden rahatsız oldular ben onu gayet iyi biliyorum. Ben Meclis'i savunuyorum. Onlar tek adamı savunuyorlar. Ben her kesimin TBMM'de temsil edilmesini istiyorum onlar yüzde 10 seçim barajı ile birilerinin Meclis'e gelmesini engellemek istiyorlar. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele veren 107 milletvekiline şükranlarımı sundum. 20 Temmuz'da sivil darbe yapmanın kötü olduğunu, çocuklarına kötü miras bıraktıklarını söyledim, kızdılar.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN LİDERLERİNE SESLENİYORUM"



Önümüzde seçimler var. 24 Haziran seçimi bir parti seçimi değildir. Kişisel kavga alanı değildir. Bu seçimler söz konusu vatansa gerisi teferruattır seçimidir. Benim derdim ülke, Türkiye. Vatanımda herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum. Biz, geniş bir ittifakı, birlikteliği sağlamak zorundayız. 24 Haziran'a giderken aynı değerleri savunmak zorundayız. Devleti kirlettiler. Ömür boyu müebbet hapis verilen erlerin aileleri var aramızda. Devleti kirlettiler, adaleti kirlettiler. Adaleti yok ederseniz devleti çökertirsiniz. Kirlenen devleti temizlemek için beraber mücadele etmek zorundayız. Dönem a partisi, b partisi dönemi değildir. Beraber hareket etme dönemidir. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız. "YÜZDE 60 İLE CUMHURBAŞKANLIĞINI ALACAĞIZ"



Türkiye'nin aydınlığa çıkması için her türlü özveride bulunuyoruz. Demokrasi için kimler bir araya geliyorsa mücadele etmek zorundayız. Önce 301'i aşacağız sonra yüzde 60 ile Cumhurbaşkanlığını alacağız. Haziran ayında hepimize görev düşüyor. Bugün hava çok güzel biz eğlenmeye gidelim, öyle bir lüksümüz yok. Yaz geldi tatile gidelim, öyle bir lüksümüz yok. Bayrağı seven herkes büyük bir onur ve gururla sandığa gidecek.

"SENİN YERİN ORASI DEĞİL, AŞAĞISI ZATEN"



Meclis'teki konuşmalarıma istinaden Özgür Özel'in sözlerine yanıt verdiler. Bay Recep yukarıda olmasam ağzının payını vermekle kalmazdım dedi. Senin yerin orası değil, aşağısı zaten. Aşağı geleceksin aşağı. Yörüklerimiz ve Türkmenlerimiz zulme tarihin her döneminde karşı çıkmışlardır. Zulme ve baskıya karşı çıkanların benim başımın üstünde yeri var. Türkmenlere, yörüklere zulüm yapılmış. Sen tarih bilmiyorsan ben ne yapayım? Sana tarih göndereyim oku. Yanında doktoru beni kesin dinliyordur. Sözüm söz Dadaloğlu nasıl zulme karşı çıktıysa Kılıçdaroğlu olarak ben de her türlü zulme karşı çıkacağım. Yörük Türkmenlere en çok güvenen de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Biz bunları biliyoruz, tarihimizi de biliyorum. 15 VEKİLİN İYİ PARTİ'YE KATILMASI



15 milletvekili arkadaşımız kalktı İYİ Parti'ye geçti. Vay efendim nasıl yaparsınız. Kümeste yakalanan tilki gibi saldırmaya başladılar. Ben senin kumpasını bozacağım arkadaş. Demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Bu kararı niye aldım? Erdal İnönü ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti siyasi yasakların kaldırılması için mücadele etti. Biz de aynı gelenekten geliyoruz. 15 vekilin gözlerinden öpüyorum. Birilerinin rengi attı. 'Demokrasi bir travmay gibidir istediğim yerde inerim' diyen adam bizim demokrasimizden anlayamaz. 'Bizim liderimiz Allah'ın bütün vasıflarını üzerine almıştır' diyenler bizi anlayamazlar. Demokrasi ona uygun kafa ve ruh yapısını ister. Sizde bu kafa yoksa ben ne yapayım?

Bu Man Adası'nda utanmadan şirket kurulacak 15 milyon doları buraya göndereceksiniz. Bekliyoruz ne diyeceğini. Bütün muhtar kardeşlerim açık bilsinler. Son 15 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye'nin ödediği faiz 150 milyar dolar. Bu rakam doğru değilse, konuşuyorsun, 'Ey Kılıçdaroğlu ödemedik' de. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti dünyanın en pahalı faizi ile yurt dışından borç alıyor. "105 MADDEDEN OLUŞAN MUHTARLIK KANUN TASLAĞI ÇIKARACAĞIZ"



Muhtarlık bizim demokrasimizin temel taşıdır. Bu topraklarda yapılan ilk seçim, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Atatürk bu kadın muhtarımızı özel olarak ödüllendirmiştir. Madem ki muhtarlar demokrasinin temeli. Bu hükümet veya önceki hükümetler muhtara gerekli önemi verdiler mi? Bana sorarsanız verilmedi. Bugün 82 değişik kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Bunları ne ben bilirim, ne de bir avukat, hakim bilir. İlk şey şu. Belediye kanunu var mı var, milletvekillerinin kanunu var mı var. Niye onun bir kanunu yok. 105 maddeden oluşan bir muhtarlık kanun taslağı hazırladık. Muhtar seçildi, nerede oturacak. Kesinlikle bir muhtarlık evinin olması lazım. Devlet tarafından yapılması lazım. Herkes bilmeli ki bu muhtarlık binası, derdimi anlattığım zaman oradadır. Bu kanun çıkacak, kanuna koyacaksınız, muhtar seçildiği zaman gidip makamına oturacak. Muhtar seçiliyor, yanında bir sekreter bile yok. Doğrudan doğruya bir yasaya, belediye veya bir il özel idaresi muhtara bir kişiyi görevlendirecek. Bir sekreterin olması lazım. Bunun aylığının muhtarlık bütçesi oluşuncaya kadar il özel idaresinde ödenmeli.