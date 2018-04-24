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Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. 'Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum' diyen Kılıçdaroğlu, 'Biz, geniş bir ittifakı, birlikteliği sağlamak zorundayız' ifadelerini kullandı. CHP lideri, 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesinin nedenini de açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP lideri seçim ittifakı konusunda 'Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum' diyerek çağrıda bulundu ve geniş bir ittifakın sağlanması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye 15 CHP'li vekilin geçmesi hakkında, "Kümeste yakalanan tilki gibi saldırmaya başladılar. Ben senin kumpasını bozacağım arkadaş. Demokrasiyi sonuna kadar savunacağız" dedi.

MUHTARLIK KANUN TASLAĞINI AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu, konuşmasının son bölümünde, bir muhtarlık kanun taslağı hazırladıklarını açıklayarak, taslakta yer alan maddelere dair bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Ben TBMM'nin açılış konuşmasını yaparken özellikle iktidar kanadından büyük bir rahatsızlık duyuldu. Neden rahatsız oldular ben onu gayet iyi biliyorum. Ben Meclis'i savunuyorum. Onlar tek adamı savunuyorlar. Ben her kesimin TBMM'de temsil edilmesini istiyorum onlar yüzde 10 seçim barajı ile birilerinin Meclis'e gelmesini engellemek istiyorlar.

15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele veren 107 milletvekiline şükranlarımı sundum. 20 Temmuz'da sivil darbe yapmanın kötü olduğunu, çocuklarına kötü miras bıraktıklarını söyledim, kızdılar.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN LİDERLERİNE SESLENİYORUM"

Önümüzde seçimler var. 24 Haziran seçimi bir parti seçimi değildir. Kişisel kavga alanı değildir. Bu seçimler söz konusu vatansa gerisi teferruattır seçimidir. Benim derdim ülke, Türkiye. Vatanımda herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum. Biz, geniş bir ittifakı, birlikteliği sağlamak zorundayız. 24 Haziran'a giderken aynı değerleri savunmak zorundayız. Devleti kirlettiler. Ömür boyu müebbet hapis verilen erlerin aileleri var aramızda. Devleti kirlettiler, adaleti kirlettiler. Adaleti yok ederseniz devleti çökertirsiniz. Kirlenen devleti temizlemek için beraber mücadele etmek zorundayız. Dönem a partisi, b partisi dönemi değildir. Beraber hareket etme dönemidir. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız.

"YÜZDE 60 İLE CUMHURBAŞKANLIĞINI ALACAĞIZ"

Türkiye'nin aydınlığa çıkması için her türlü özveride bulunuyoruz. Demokrasi için kimler bir araya geliyorsa mücadele etmek zorundayız. Önce 301'i aşacağız sonra yüzde 60 ile Cumhurbaşkanlığını alacağız. Haziran ayında hepimize görev düşüyor. Bugün hava çok güzel biz eğlenmeye gidelim, öyle bir lüksümüz yok. Yaz geldi tatile gidelim, öyle bir lüksümüz yok. Bayrağı seven herkes büyük bir onur ve gururla sandığa gidecek.

"SENİN YERİN ORASI DEĞİL, AŞAĞISI ZATEN"

Meclis'teki konuşmalarıma istinaden Özgür Özel'in sözlerine yanıt verdiler. Bay Recep yukarıda olmasam ağzının payını vermekle kalmazdım dedi. Senin yerin orası değil, aşağısı zaten. Aşağı geleceksin aşağı.

Yörüklerimiz ve Türkmenlerimiz zulme tarihin her döneminde karşı çıkmışlardır. Zulme ve baskıya karşı çıkanların benim başımın üstünde yeri var. Türkmenlere, yörüklere zulüm yapılmış. Sen tarih bilmiyorsan ben ne yapayım? Sana tarih göndereyim oku. Yanında doktoru beni kesin dinliyordur. Sözüm söz Dadaloğlu nasıl zulme karşı çıktıysa Kılıçdaroğlu olarak ben de her türlü zulme karşı çıkacağım. Yörük Türkmenlere en çok güvenen de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Biz bunları biliyoruz, tarihimizi de biliyorum.

15 VEKİLİN İYİ PARTİ'YE KATILMASI

15 milletvekili arkadaşımız kalktı İYİ Parti'ye geçti. Vay efendim nasıl yaparsınız. Kümeste yakalanan tilki gibi saldırmaya başladılar. Ben senin kumpasını bozacağım arkadaş. Demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Bu kararı niye aldım? Erdal İnönü ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti siyasi yasakların kaldırılması için mücadele etti. Biz de aynı gelenekten geliyoruz. 15 vekilin gözlerinden öpüyorum. Birilerinin rengi attı. 'Demokrasi bir travmay gibidir istediğim yerde inerim' diyen adam bizim demokrasimizden anlayamaz. 'Bizim liderimiz Allah'ın bütün vasıflarını üzerine almıştır' diyenler bizi anlayamazlar. Demokrasi ona uygun kafa ve ruh yapısını ister. Sizde bu kafa yoksa ben ne yapayım?

Bu Man Adası'nda utanmadan şirket kurulacak 15 milyon doları buraya göndereceksiniz. Bekliyoruz ne diyeceğini. Bütün muhtar kardeşlerim açık bilsinler. Son 15 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye'nin ödediği faiz 150 milyar dolar. Bu rakam doğru değilse, konuşuyorsun, 'Ey Kılıçdaroğlu ödemedik' de. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti dünyanın en pahalı faizi ile yurt dışından borç alıyor.

"105 MADDEDEN OLUŞAN MUHTARLIK KANUN TASLAĞI ÇIKARACAĞIZ"

Muhtarlık bizim demokrasimizin temel taşıdır. Bu topraklarda yapılan ilk seçim, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Atatürk bu kadın muhtarımızı özel olarak ödüllendirmiştir. Madem ki muhtarlar demokrasinin temeli. Bu hükümet veya önceki hükümetler muhtara gerekli önemi verdiler mi? Bana sorarsanız verilmedi. Bugün 82 değişik kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Bunları ne ben bilirim, ne de bir avukat, hakim bilir. İlk şey şu. Belediye kanunu var mı var, milletvekillerinin kanunu var mı var. Niye onun bir kanunu yok. 105 maddeden oluşan bir muhtarlık kanun taslağı hazırladık. Muhtar seçildi, nerede oturacak. Kesinlikle bir muhtarlık evinin olması lazım. Devlet tarafından yapılması lazım. Herkes bilmeli ki bu muhtarlık binası, derdimi anlattığım zaman oradadır. Bu kanun çıkacak, kanuna koyacaksınız, muhtar seçildiği zaman gidip makamına oturacak. Muhtar seçiliyor, yanında bir sekreter bile yok. Doğrudan doğruya bir yasaya, belediye veya bir il özel idaresi muhtara bir kişiyi görevlendirecek. Bir sekreterin olması lazım. Bunun aylığının muhtarlık bütçesi oluşuncaya kadar il özel idaresinde ödenmeli.

Sen vergi toplayacaksan Man Adası orada duruyor, getir o paraları oradan topla. Köylüden ne istiyosun? Sosyal yardımlar muhtarlar aracılığıyla dağıtılmalı. Kimin fakir olup olmadığını en iyi muhtar bilir. Mahallenin muhtarı tarafsızdır. Bir parti kimliği içinde seçime girmiyor. Vatandaş gelir bu karar alındı, muhtarım niye itiraz etmedin. Kesinlikle mahalle ile ilgili bir karar alınacaksa belediye meclisinde muhtar söz ve karar sahibi olmalıdır.

Türkiye Muhtarlar Birliği'nin yasal olarak oluşturulması lazım. Emlak vergisi toplanıyor, nereye gidiyor bu para. Belediyeye gidiyor. Konutlardan alınan emlak vergisinin, yüzde 1'i mi olur, 2'si mi olur, 3'ü mü olur. Belli bir payın muhtarlığa tahsis edilmesi lazım. Eğer bir yerde bir yoksul varsa ilk başvuracağı kişi muhtarlıktır. Muhtar karakolun bekçisi, postanenin nöbetçisi olmasın.

Gittiğiniz her yerde bu talepleri iletin. Kılıçdaroğlu bize söz verdi, vallahi de billahi de getirin oy birliği ile geçirelim.

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Okuyucu Yorumları 77 yorum
senin ATATÜRK'ün partisini nasıl buldun nasıl bırakıyorsun senin bıraktığın miras CHP'nin batık ve satılık siyaset yapan bir siyaset kurumu oldu sayın KILIÇTAROĞLU
@edipvar hadi kk bıraktık.sizler ecevit gibi tertemiz bir adama bile % 30 civarı oy verdiniz.size hırsız,yalancı,üçkağıtcı,sözde dindar tipler lazım.
@edipvar YAV HE HE HÜLOĞ.SİZİN GÖZÜNÜZE REİS PERDESİ İNMİŞ.MAKARNAYI KAYBEDECEKSİN ONUN TELAŞINDASIN
@edipvar edip en azından sizin gibi ülkeyi bölünme noktasına getirmediler pkk ile emperyalistlerle kucak kucağa oturmadilar bopun çocuklarına karşı ulusalcilar
@edipvar atatürkün chp sini senin gibi feto ,pkk, bozgunculuk yapanlara savunma düşmez. zaten amacın atatürkün chp sini savunmak değil gizlice partiyi küçümsemek çamur atmak yok saymaktır. bu yazından açıkça belli.
Silahdar,türbedar gibi. Kılıçdaroğlu olacak. Doğru yazalım lütfen!
yine boş yapıyor bay kemal :)
Tayyibe çelme takın artık :) :)
akşeneri muhalefet tek aday göstermez ise.ittifaklar akp ye yarayacak.herkez çok iyi düşünüp oy kulkanmalı.uçurumdan önceki son vüraj
Sandığa gidelim gidelim de neden Chp adayına oy kullanmaya gitmiyoruz hep Chp'mi özveri yapacak koyalım Muharrem beyi diğer partiler desteklesin.
@yurtsever06 Chp ve özveri aynı cümlede çok kötü olmuş :))
adamsan aday ol boş konuşma boyunun ölçüsünü görelim. ona buna sarılma...
Reis tek, siz hepiniz...
@kalkanli2005 Sokak ağzı ile 3. dünya ülkesinin vatandaşları sizden iyi cümle kuruyor çamur ağızlı insanlar.
SATILIK CHP li vekil var, saatlik gecelik haftalık kiralanabilir.. Allah belanızı versin, birini adam olup ta Tayyp karşısına çıkamadınız, salak salak işler yapıyorsunuz. böyle chp olmaz olsun. adam gibi bir tane kalmadı
Topunuz gelsin..içlerinde en korkak sensin..Erdoğan nın karşısına çıkıp adaya olmamadım..şimdicart curt ediyorsun..hadi ordan korkak...
adamsan kendin aday olursun yüzde kaç alacağını görürsün. ama nerdeeee ssizdeki kıç yemez ancak şer ittifakları ile hareket edersiniz.
HELAL OLSUN YÜREĞİ GÜZEL İNSAN... SENİ ANLAMAYAN VAR AMA SENİ ANLAYAN MİLYONLAR 24 HAZİRANDA SENİNLE OLACAĞIZ...
ulan zirto.yuzde 60 alacaksan nie aday olmuyorsun.nie olacak ucun birini alacani cok iyi biliyorsunuz
ALLAHIN İZNİYLE MİLLETİN DİRAYET ILE HEPİNİZ SANDIĞA GÖMÜM PATLATACAGIZ
işte tam terör zihniyeti biz halktan bahsediyoruz sen bomba koyup patlatmaktan bahsediyorsun sen bu kafayla anca akkoyun olursun.
Haçlı seferleri başlıyor yine anlaşılan... Kendisi de biliyor, çabaları boşuna
Tel adam rejimini yıkmak için her yol denenmeli
korkunun ecele faydası yok kılıçdaroğlu bu seçim senin sonunun olacak.
ya işte kıvırmayın son dakikada HDP yide dahil ettik diyeceksiniz ittifakınıza
Allah yar ve yardimciniz olsun Kemal bey . ulkenin satilmadik bir kamu arazisi kalmadi adamlar Turk milleti gavur eti yediriyorlar dolar 4 u gecti bunlar halaa hayal dunyasinda . bu ulkeyi gencler kurtaracak Ins.
Neden hep Chp diğer azınlık partilerinin sözünü dinliyor diğerleri Cumhuriyeti kuran Chp adayında birleşsin.
bu laflar boş, yapılacak en iyi şey, HDP kendi adayını çıkartır, Chp kendi adayını çıkartır, chp nin adayıda Muharrem İnce olmalı, ip de Meral Akşeneri çıkartır bu şekilde seçime gidilir, en iyi seçenek budur, ilk turda bu adaylar yüzde 50 üstünde bi oy alırsa en çok oyu alanın çevredinde toplanılır, ikinci tura gidilir, alamazsa zaten iş bitmiştir, bunun dışında yapılan bütün zorlama ve hesaplar boştur, ekmeleddin gibi bir vaka çıkartır ortaya
IYI olacak IYI olacak kuyruğu dik tutmak için bağırıp çağıranları dikkate almıyoruz
dsp ve vatan partisine neden millet vekili vermedin de iyi parti oysaki sol parti sola sağ parti sağa millet vekili versenizde ysk den büyük rant sağlatsanızda vurgununuz ortaya çıksa millet te ona göre size oy verse
@kaya_osman_1964 vatan partisine akp versin.
@kaya_osman_1964 vatan partisi zaten secime girebiliyor miletvekil vermesine gerek yokki.
@kaya_osman_1964 ya geri zekalı dsp ye millet vekili verse ne olacak
@kaya_osman_1964 İyi Parti'nin durumu ile onlar bir mi gerizekalı! Ama sizin bunu düşünebilecek beyniniz yok ki. Hadi koçum sen bak işine.
eger bu seçimde bunlar gitmezse ebemizi bellerler neymiş efendim gözlerinin önüne baksınlarmış bu ne ya defedin başımızdan gitsinler aydınlık türkiye için
Kemal bey neden hep Chp dışından adaylar belirliyorsun Chp gibi bir partide herkesi kucaklıyacak bir insan yokmu karamollaoğlumu bize aday belirleyecek.
Lada geldimi Chp Cumhuriyeti kuran parti neden o zaman herkes Chp çatısında birleşmiyor hep Chp diğerlerine kıyakcılık yapıyor Ekmeleddin vakasını unutmadık.
misal bir Chp li Güle rahat oy verirmi, vermez, ama ikinci tur da olsa seve seve verir
Chp zihniyeti değişmedikçe daha çoook vekil satarsınız alırsınız adinada demokrasi dersiniz
benim ülkeme çok seslilik olmuyo henüz ogünlere erişmedik meclisteki vekillerin başına otariter biri gerekiyor oda erdoğan bi 10 sene sonra belki ab düzeyine bi almanya gibi kendimizden önce ülkemizi düşündüğümüzde parlemeneter sisteme geçilebilir şu an olmaz 4 bir yanımızı yok etmeye çalışırken olmaz. ben aklı selim olarak şu an erdoğanı o olmazsa bahçeliyi destekleyeceğim.
Daha 2 ay önce chp nin oyu yüzde 60 diye bağırıyordun ne oldu anketler kötümü çıktı...Tüm partilere sesleniyormuş hiç utanmıyormusun Lideri olduğun Partiden aday olma cesaretini bile gösteremiyon yazıklar olsun sana....
Şuanki siyasiler içinde en temizi, adam gibi adam Sayın Kılıçdaroğludur. Bizim insanımıza göre çok dürüst kalıyor. Bizim insanımız kendisi üç kağıtçı olduğu için aynı şekilde insanların yönetmesini istiyor. Biz insanların kıymetini öldükten sonra anlıyoruz. Şimdi hereks Sayın Muhsin Yazıcıoğluna hayıflanıyor. Adam 20 sene siyaset yaptı%1 oy bile alamadı. Ölünce kıymete bindi. Yaşasaydı yine oy veremeyeceklerdi. Cehaletle mücadele etmek zor iştir...
BU ÜLKEDEN LİDER OLARAK VATANI YÖNETECEK NE YİĞİTLER VAR. TEK BİR KİŞİ İLE İBARET DEĞİL BU OLAY. HERKES SEÇİME GİREBİLMELİ. DIŞ MİHRAKLAR FİLAN DEYİP KİMSE FARKLI BİR PARTİYİ OLUMSUZ ELEŞTİRMESİN. DIŞ MİHRAKSA ELEŞTİRME YERİNE KAPATTIRSIN PARTİYİ ATSIN HEPSİNİ İÇERİ KURTARSIN BU MİLLETİ. HDP NİYE HALA MECLİSE GİRİYOR? BUNUN SORUMLUSUDA YSK VE AKP DİR. UĞRAŞACAKSANIZ ONLARLA UĞRAŞIN BU SEÇİMDE 1 TANE DAHİ VEKİLİNİ MECLİSİMİZDE İSTEMİYORUZ. CHP, İYİ PARTİ, AKP,MHP GİBİ PARTİLER OLSUN MECLİSİMİZDE. BİRBİRİNİZLE DEĞİL O ŞEREFSİZLERLE UĞRAŞIN. BIRAKIN BU VATANI SEVEN MİLLİYETÇİ ÜLKÜCÜ MUHAFAZAKAR
Bu hain ermeni katliamı olmuştur dedi yetme Osmanlı'da zulüm yapmıştır diyor. Bu hain mi yönetecek ülkeyi.
akp ve mhp bu ülkenin başına 16 yıldır bela oldu...defolup tarihin kara lekeli nazileri gibi gömülecekler
tayyip gitsin yeter ki kılıçtaroğlu dinini değiştirir
sıkıyorsa sen aday ol işin gücün yok gölge etme başka ihsan istemez
Ey Kılıçdaroğlu.Sen bir kahramansın.Yaptığın işle tarihe adın yazılacak. İYİ PARTİ ÜLKEME İYİ GELECEK.......
kahraman olmayanı kahraman yazan tarihten mi bahsediyorsun.
kilicdaroglu sen ilk önce demokrasiyi chp nin icinde sağla insan biraz utanir sizin demokrasi anlayışınız genticikarlarinagoredir olanlardır başkaları için dizde demokrasi gormediksimtiyekatar
%60Alacağız diyerek derhal seçim diyerek meydan okuyup sonrada aday bile olmaya cesaret edemeyip vekil pazarı kurup her türlü at pazarlığı yapmakta by kemal de delikanlı ol meydan okudun restine rest çekilip aha seçim dendi çık delikanlıca aday ol yiyorsa
inadına AKP inadına RECEP TAYYİP ERDOĞAN
hadi ordan yalancı siyasetçi cıa ne derse onu yapıyon sanamı kalmış bunları söylemek. 24 haziran senin aklını aldı. panikleme siyasi sonun yakın bunu hep birlikte göreceğiz bakalım seçimden sonra ne yapacan? bu millet görecek bekliyoruz
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