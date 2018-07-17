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Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP lideri ODTÜ'lü öğrencilerin pankart soruşturması kapsamında tutuklanmalarına sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Benim Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Bütün milletvekili arkadaşlarım bu karikatürü yayınlasın.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAÇMASI

Kim bu Adil Öksüz? 15 Temmuz akşam gözaltına alınır, Adil Öksüz'ün FETÖ'nün imamı olduğu, 2008'den beri biliniyor. 8 yıl önceden biliniyor. Yani 15 Temmuz gecesi bilinmiyor. Savcıların iddianamesinden biliyoruz. 250 kişinin kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde. 250 şehidin ve binlerce yaralının hakkını ve hukukunu ben savunuyorum.

Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. O kontrollü darbenin bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak için biz mücadele ettik, engelleyen de Erdoğan'dı. Neden Hulusi Akar'ın ve Hakan Fidan'ın, TBMM'ye gelip bilgi vermesini engelledin? Sorular soracak milletvekili. İzin verilmedi. Savcı soruşturma yapmak istedi darbeyle ilgili, ne Hulusi Akar ne de Hakan Fidan savcıya hidip ifade vermediler. Ben 250 kişinin hakkını savunmayacak mıyım? Bu savcıyı sen neden görevden aldın diye sormayacak mıyım? Darbeci diyorsan bir numaralı darbeci sensin. Niye engelliyorsun?

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