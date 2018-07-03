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Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 12:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin açıklamalarına ilk yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "siyasi nezaketsizlik" ifadelerini kullandı. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise, yaptığı açıklamada, 'Olağanüstü kurultay gündemimizde yok' dedi. Öte yandan, CHP MYK'nın perşembe günü toplanacağı belirtildi.

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin açıklamaları için, 'Siyasi nezaketsizlik' dedi.

İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı. Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmede neler konuşulduğunu açıklayan İnce, "Olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini teklif ettim. Hayır derse örgüt kendisi çözer." dedi.

BİR AÇIKLAMA DA TEZCAN'DAN

İnce'nin sözlerinin ardından bir açıklama da CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan geldi. Tezcan, "Olağanüstü kurultay gündemimizde yok." dedi.

CHP MYK TOPLANIYOR

Ayrıca NTV'de yer alan habere göre,, CHP MYK'nın perşembe günü saat 11:00'de toplanacağı belirtildi.


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Okuyucu Yorumları 43 yorum
yiyin birbirinizi..
bu kavganın kaybedeni Ak Parti'dir.. :)))
nedensiz bir ince sevgisi var
savaş başladı, inceye genel başkanlığı vaad edip seçimi kaybettirenler işlerini güzel yapıyor
sen bidahaki seçimlerde nezaketi görürsün
lanet olsun koltuğuna yapışıp kalan,ülkeyi zerre düşünmeyen tüm siyasetçilere.
Oturdugun koltuğuda al bi git artık KK
başka parti kurun parti bölük pörçük olursunuz inşallah :)))
milletimiz sagolsun seçmedi sizin gibileride kurtulduk bu kavga seçildikten sonrada devam edecekti anayasa kitabıda fırlatırdınız siz birbirinize maaarrreeem ince geliyordun ama kalın geldi sanırım :D
Bir de bunlara ülkeyi emanet etmemiz isteniyor
İnce yine şaşırtmadı nedense, amacı bu partiye zarar vermek başka bir şey değil..
yiyin birbirinizi beter olun
YİYİN BİR BİRİNİZİ KOLTUK SEVDALILAR SİZİ neymiş demokrasi varmış bu partide bunlar milletide kendileri gibi ahmak zannediyor
artık bırakmanın zamanı geldi bu yonetimle birşey olmuyor zaman değişim zamanı sayın kılıçtaroğlu lütfen çekil
gitmezzzzz 80 secim kaybetse gitmez gorsun millet koltuk sevdalisini
ESKİ AKP Lİ YENİ İYİ PARTİLİ OLARAK DİYORUM Kİ SAYIN KE MAL KOLTUĞU TERK ET İNCE SENDEN DAHA YETENEKLİ. LANET BAHÇELİ GİBİ KOLTUK SEVDASINA TUTULMA
CHP den İnce yi ihraç ederler sorunu çözerler.
Kılıçdaroğlu bu sefer giyeahhh
tezcanın sözleri mutlaka yalandır çünkü talan konuşurken çok rahat yüzü kızarmıyor ince genel başkan olur yakışır
550 Yetmez 600 YETMEZ 950 BAKANLIK VE TARDIMCILARI BAŞKANLIK KABINESI BROKRASI DANISUAN SEKRETER BAŞKAN YARDIMCISI TEKNOKRAT KABINE Sİ HAYIRLI OLSUN BESLEYIN BEYLER ASKERİ ÜCRETLE BAĞIŞ UNUTMAYIN Hamdü senalar olsun! Hepsini bir arada toplayıp, Bir tek insana teslim ettik... . Ettik etmesine de! Meclisteki üye sayımız 600 oldu... Madem tek kişi ile yönetmeyi istedik, Neden üye sayısını çoğalttık anlayana aşk olsun... Kim bilir? Belki de, Dosta düşmana “Bir beyin altı yüz beyne bedeldir” demek istedik... Hani efsane bir palavramız var ya! Bir Türk dünyaya bedeldir diye!
Bu yaşananların tek müsebbibi Kulıçtaroğlu dur..kaybettiği halde kazandım diyenden lider olur mu?
Bu saatten sonra yapacağın tek güzel şey kılıçdaroğlu partiyi İnce'ye bırak ve uzun bir tatile çık.
kılıçtaroğlu'nun oylarıda muharrem ince' kadar vardır ama onlar 3-4 millet vekili hdp barajı aşsın diye verdiklerinden bizim oylarımız da okadar var diyemiyorlar.
Birilerine diktatör diyenler gerçek diktatörlüğü tadıyor şimdi. Kılıçdaroglu'nun genel başkanlığı ile CHP 20. hezimetini dahi görür. Koltuk ve HDP sevgisi herşeyden önemli Atatürk'ün partisi için.
kemal beye lütfen kızmayın.O garibim sadece GÖREV ini yapıyor.O sadece görevli bir memur.Demek ki daha görevi bitmemiş.
Kavga yeni başladı..ve bitmez..ya Kılıçtaroğlu gidecek ya İnce..Belediye seçimlerinide sakata düşürdü bunlar.
kılıçtaroğlu orada durduğu sürece chp ye oy yok bu da böyle biline
kemal hemen cevap vermedi gitti abilerine sordu onlar böyle konul dedi oda konuştu. kemal akp nin krikosu onun sayesinde 15 senedir iktidarda kalıyor akp.
Bırak şu koltuğu chp li de rahatlasın ak partili de rahatlasın Türkiye Rahatlasın adam gibi siyaset olsun ülkemizde
8 yıllık başarısızlığın bedeli o koltuktan kaldırılmaktır bu direnmenin sonucu bu tarz söylem ve eylemleri getirecektir sn. Kılıçdaroğlu.Ben bir CHP'ye oy veren birey olarak sn. Muharrem İnce'nin 40 yil sonunda %30 barajını geçmesi ve insanlarda biraktigi izlenim ve umut onun CHP genel başkanlığını hakettiği kanaatini göstermiştir. " İSTIFA "
Inceden bir yol olmaz seçim gecesi kaybolup muhalif kesimin oyunu alınca kendi oyu sandı ilk turda biter yok apoletleri sökeceğim yargilayacagim ne oldu eren erdem senin ekipten attilar iceri buyur
Koltuk sevdalısı diktatör kemal
inceyi ihraç edecekler
noldu olum hani hiç problem yoktu aranızda biz burda dedik bi genel başkan adayını gel bakalım muarrem diye çağırmaz
9 secim kaybedip 10 seçimi kaybetmek uzere partisinin başında kalmak ve bunu başarı görmek nasıl bir siyasi nezaketse ?
bidaha ki seçim mi.kazanan partiyle aralarında 10 milyon oy farkı var :)))
tam bir rezalet fiyasko
kılıçdaroğlu istemiyorz seni bırakın artık koltuk davasını sen oldugun müddetçe chp ye oy yok
Ince proje köyünde kaybetmiş yalovada kaybetmiş bırakın hayali
Kılıçdaroğlu kimin adamı?
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