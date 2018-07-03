Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin açıklamaları için, 'Siyasi nezaketsizlik' dedi.
İNCE NE DEMİŞTİ?
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı. Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmede neler konuşulduğunu açıklayan İnce, "Olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini teklif ettim. Hayır derse örgüt kendisi çözer." dedi.
BİR AÇIKLAMA DA TEZCAN'DAN
İnce'nin sözlerinin ardından bir açıklama da CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan geldi. Tezcan, "Olağanüstü kurultay gündemimizde yok." dedi.
CHP MYK TOPLANIYOR
Ayrıca NTV'de yer alan habere göre,, CHP MYK'nın perşembe günü saat 11:00'de toplanacağı belirtildi.
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