Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

CNN Türk'ün haberine göre; Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında parti temsilcilerinin çalışmalarının denetlenmesine yönelik kurmaylarına talimat verdi.
Kılıçdaroğlu, "Eğer görev yapmak istemiyorlarsa bunun tespitini yapalım, milletvekilleri, parti meclisi üyeleri bölgelerine gitmiyorsa başka görev veririz." diye konuştu.
CHP liderinin özveri göstermeyenler için ise disiplin sinyali vererek, "Çalışmayanlar için artık partide gerekli değerlendirmeler yapılacak. Önce uyarılacak ama buna rağmen olmuyorsa gereği yapılacak" dediği öğrenildi.
Toplantıda şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı da 7 Nisan Cumartesi günü Çorum'da miting yapılması kararı alındı.
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