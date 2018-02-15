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Kılıçdaroğlu'ndan seçim yorumu: Erdoğan'ı oradan indireceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 06:40 | Son Güncelleme

CHP grubu basına kapalı toplandı. Kılıçdaroğlu AKP-MHP ittifakının yüzde 47’yi aşamadığını belirterek ‘Oluşturmak istedikleri algıya kapılmayın’ mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan seçim yorumu: Erdoğan'ı oradan indireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun aradan sora ilk kez basına kapalı yaptığı Meclis grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Cumhuriyet'in haberine göre elindeki bir anketi açıklayan Kılıçdaroğlu, “Şu anda Tayyip Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelse de yüzde 47’yi aşamıyorlar” dedi. CHP’nin hedefinin yüzde 60 olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu’nun, “Yüzde 60’ı alacağız ve Erdoğan’ı seçimle oradan indireceğiz” dediği öğrenildi. Konuşmasında CHP ve MHP’nin Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ortak aday çıkarmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Ekmeleddin İhsanoğlu kararı doğruydu. Eğer İhsanoğlu seçilseydi Ortadoğu’da şu anki bataklık olmazdı” sözleriyle kararının arkasında durdu. Kılıçdaroğlu, CHP’nin dokunulmazlıktaki duruşuyla ilgili olarak da “Dokunulmazlıktaki tavır stratejik bir adımdı. CHP siyasi tuzağa çekilmek istendi, biz bu tavırla siyasi tuzağı bozduk” dedi.

"AÇIKLASAYDIK LİME LİME EDERLERDİ"

Toplantının sonunda konuşan Kılıçdaroğlu ise eleştirelere yanıt verdi. 2019 için cumhurbaşkanı adayını herkes açıklarken CHP’nin bu açıklamayı yapmamasının bilinçili ve stratejik olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu’nun “Açıklamış olsaydık lime lime ederlerdi” dedi.

Örgütlere karışmadığını ancak bundan sonra karışacağını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, örgütlerin performans kriterlerine göre ele alınacağını belirterek, “Üye yapamayan il başkanı ile çalışmak mümkün değil” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu kurultayla ilgili de “Kurultay tartışmaları geride kaldı. Herkes hızla o çarkın dışına çıksın ve ileriye odaklansın. Tüzüğümüzde sorunlar var. Baştan sona yeniden yazılacak. Tüm partililerimiz ilgili birimlere tüzükle ilgili görüşlerini iletsin. Demokratik bir tüzük yapalım” dedi. AKP’nin halka “hiç gitmeyecek gibi bir hava pompalamaya çalıştığını” söyleyen Kılıçdaroğlu, milletvekillerini “Bu algıya kapılmayın” diye uyardığını anımsatarak, “Bizim hedefimiz yüzde 60. Demokratik parlamenter rejimden, adaletten, hukuktan yana her siyasi yapıyla yan yana durmak zorundayız” dedi.

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
bu adamın ben artik ciddi olduğunu düşünmüyorum.Tiyatro oyuncusu artık değişmeli
Kemall reis kesinlikle açıklama adayınızı, seçim gecesi açıklarsan eğer ak partiyi ters köşe etmiş olursun.
Mezarlıklar kendisini vazgeçilmez sanan fanilerle doludur.. Erdoğan da bu yalan rüzgarına kapılmış, kendisini vazgeçilmez , sonsuza dek güç ve iktidara sahip olacağım sanıyor..
Kemal'in adayı keremcanmış seçim sloganı vur banaa
bizde inandık neyse 2023 kemal bey kazanır belki.%60 oyu nasıl alıcak kendisi merak ediyorum o oyu alması için hdp yle işbirliği yapması gerek.
gandi koltuğa yapıştı gitmiyor ne başarısızlığı kabul ediyor nede koltuğu bırakıyor gülümseyin chp desiniz.
sabah sabah haberi açıp okuyunca keyfim yerine geldi. hep kaza vahşet haberi derken birazda komedi lazım.
Sen rüyanda görürsün onu Ke mall
Atatürk zihniyetini kaybettiniz. Bir Chp'li olarak söylüyorum. 2 kez yapamayan gitmezse Akp 100 yıl daha yönetir ülkeyi.
hdp ye chp ye terörist..iyi partiye feto..siyaseti ile anca çocuk kandirisiniz..benim mhpli tanıdığımı feto dan içeri aldılar..alakası yoktu 1.5 yıl yattı çıktı..sebebi ise akp aleyhine yazı yazmakti..işte böyle bir turkiyedeyiz..yandaşlarınız bilmez çünkü bakmakla görmek farklı şeylerdir..
yav he he alırsın %60 yıllardır size oy vermiş biri olarak söylüyorum Kılıçdaroğlu o koltukta oturduğu müddetçe daha oy vermem . Benimle aynı düşüncede olan o kadar çok kişi var ki CHP bin durumunu çok merak ediyorum.
Chp li arkadaslar kusura bakmasınlar ama chp partilikten cıkıp örgüt oldu. Atatürk adı altında siyaset yapıyorlar. Bir insan bukadar göz göre göre ülkesine yanlıs yaparmı ??? bu konuda egeyi cok elestiriyorum iyi Atatürkcüler var Atatürkcü demek vatanı milleti bayragı sevmek demek böyle büyüdük biz. Pkk pyd dhkp oldu resmen chp. Şehit lafından tiksiniyorum diyenlerin partisi oldu. Bugun savas cıksa iran safında olurum diyenlerin partsi. Türkiyeyi abd yönetmeli diyenleri partisi. töröristlerin kongresine katılanların partisi oldu bu chp. Almanyadan Türkiyeye gitmeyin diyenlerin partisi bu chp..
benim korkum chp hepten silinecek bu gidişle.bunlar ne yapmaya çalışıyorlar bilerekmi chp yi silmek istiyorsunuz..? planınız bumu ? oy potansiyeliniz % 17 e düştü ..araştırın..bana sorarsanız acil istifa edin..
çok komik bir adam kılıçdaroğlu.Akşam yatmadan önce polyanna veya haidi flanmı okuyor...Biri desinki bu adama 8 seçimdir neden gitmiyorsun...Toplantılarda sallıyor ki, partilileri gaza getirmeye çalışıyo ..üzülüyorum yazıkkk
CHP'Lİ KARDESLERİM HERKES ÖZGÜRDÜR DEMOKRASİNİN OLDUGU ÜLKEDE YASIYORUZ AMA BÖYLE BİR PARTİE NASIL OY VERİYORSUNUZ VERMEYİN LÜTFEN BASKA PARTİYE VERİN AMA BUNLAR VATAN HAİNİ GÖZ GÖRE GÖRE VATANIMIZI YAKMAYIN BUGUN YAVAS CIKTIGI ZAMAN SEN ALEVİSİN SEN KÜRT SEN TÜRK SEN LAZ DEMEYECEKLER GÖRÜYORUZ BUGUN SURİYEDE HAİNİDE ÖLÜYOR GÜNAHSIZIDA COCUGUDA KADINIDA LÜTFEN SEVDİKLERİNİZ İCİN COCUKLARINIZIN GELECEGİ İCİN DÖGRU DÜSÜNÜN ÖYLE KARAR VERİN. BUNLAR EMPERYAL VE SİYONİSTLERE YARDIMCI OLAN İNSANLAR ATAMIZ İYİ BİR LİDERDİ AMA İNÖNÜ DEGİL SİZ BİLİRSİNİZ
kusura bakma ama baştan aşağı saçmalık yazdıkların..bilgi düzeyini çok bariz ortaya koymuşsun..kaç kitap okudun desem bir elin parmağını geçmez..vatana millete askerlik dışında ne faydan var desem 10 dk düşünürsün..sonra birşey bilmediğin halde çok şey biliyormuş gibi mesnetsiz şeyler yazıyorsun..bu millete vatana en büyük zararı olanlar taraftar gibi parti tutanlardir..insan hata yapıyorsa lider de yapar..hatayı görmemekte partizanlık taraftarlıktir..ben parti tutmam ama sen açık ara akp lisin bariz
kemal bir diktadördür. gitmiyor. istenmiyor ama yine gitmiyor. beceriksiz bitirdin bizi be ke mal
yıllarca chp ye oy vermiş biri olarak kemal kılıçtaroğlu'na hasster diyorum git artık partiden kıçınıza yapıştı koltuk
chp dış servislerin Türkiye uzantısıdır.bunu gezidede gördük,örgütlerle olan ilişkilerindede.dhkpc ve diğer terör örgütlerindende güç alıyor bu parti.ama devlette boş durmuyor.chp mutlak kapanacak.öyle yada böyle
sen bu partinin başında olduğun sürece şimdikiler bu milletin tepesinde olmaya devam edecekler . Bir sürü seçim kaybettin hala koltuk peşindesin , bırak bu işleri Kemal efendi , işi bilenlere bırak ,sizin yüzünüzden sizin beceriksizliğiniz iş bilmezliğiniz yüzünden ,adam gibi muhalefet olamamanız yüzünden anası ağlıyor milletin . senden medet umanda iğne ucu kadarda beyin yoktur .
Yahu sen sus sen konuşma Millet indireceği varsada indirmiyor senin yüzünden madem yeniden CHP.ye başkan oldun otur koltuğuna çayını kahveni iç partililere söyle bilmedikleri konu hakkında konuşmasınlar yeter. Sende bir aşağı bir yukarı pasa gez MİLLET ZATEN BUNLARI SEÇİMLERDE İNDİRECEK YETERKİ GÖLGE ETMEYİN.
yiğit ve devrimci lider,solun kahraman lideri ,tunceli fatihi,anadolunun cesur yüreği ,adam gibi adam ,sayın kılıçdaroğlu bir daha ki seçimlerde sandıkları patlatacağını delegelerin tüm oylarını alacağını değerlendiriyorum.kıskananlar çatlasın.
Anayasa yıkılmış.anayasa mahkemesinin kararları uygulanmamış.paralar sıfırlanmış.zarrab akp li yöneticilere çuvalla rüşvet vermiş.rüşveti soruşturacak türk yargısı bulunamamış.devletin güvencesindeki bankaya para yatıranlar terörist yapılmış.insanlar khk lar ile hukuksuz işten atılmış,yunanistana geçerken çocuklarıyla boğulmuş.insanların vijdanı sızlamamış.hırsızlar 17 aralıkta polisleri hapsetmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.milletin malı gasp edilmiş.züürt oğlanın gemicik filoları olmuş.deniz feneri e.v hırsızları sevgililerine yat kat almış..milletin vekilleri hapsedilmiş.
Sen eskaza CHP'nin başına geldiğinden beri en büyük sorumluluğun zaten Tayyip'i indirmek, ülke için proje üretmek değil. İnşallah bir gün indirirsin bizde sağ iken görürüz. Tek misyonunu gerçekleştir yoksa göxün açık gideceksin
Kılıçdaroğlu CHP'si Türkiye cumhuriyeti devleti için artık bir ulusal güvenlik sorunudur ve derhal çözülmesi gerekmektedir. İlbaskanlarının katil devlet demesi Böke nin PYD için istihbarat yok terör örgütü değil demesi sihaya alçaklık demeleri Hendek savaşlarında askere katliamcı demeleri anayasayı tanımamaları ve kan akıtmadan bu anayasayı yapamazsınız demeleri ve niceleri bir parti örgütlenmesinden cok MLKP dhkpc tarzı terör örgütlenmesini andırmaktadır ve bu saçma yapıya derhal son verilmelidir..
8 SEÇİM KAYBETTİ 9.SEÇİMİ DE KAYBEDECEĞİ GARANTİ...KENDİ AHMAKLARINI SEÇİME KADAR KANDIRIP KOLTUĞUNDA RAHATÇA OTURMAYI AMAÇLIYOR...
AKP NİN EN BÜYÜK KAZANDIRANI BU KILÇIKDAROĞLU DUR...ÇÜNKÜ BU CHP NİN BAŞINDA DURDUĞU SÜRECE AKEPE YE ALTERNATİF BİR MUHALEFET NE YAZIK Kİ OLMAYACAKTIR..AKP HER SEÇİME TEK PARTİ GİRİYOR BUNUN YÜZÜNDEN....
BU ADAM YA MARSTA YAŞIYOR, YADA KENDİSİNİN DARI AMBARINDA GÖRÜYOR, YAHU SEN KENDİ POTANSİYELİNİ DAHA GÖREMEDİNSE HAKİKATEN KE-MAL SİN. SANA BAŞKA BİRŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK, 8 SEÇİME GİRDİN HALA O KOLTUKTA OYURUYORSAN, SANA BİR ŞEY DEMİYORUM DA, SENİ ORDA TUTANLARA KE-MAL DİYORUM, İNSAN KONUŞURKEN BİRAZ UTANIR, SEN VE ETRAFINDAKİLER BU KAFAYLA İKTİDARI ANCAK TOSBAĞALAR ÇAM AĞACININ TEPESİNE ÇIKTIĞI ZAMAN GÖRÜRSÜNÜZ........
18 yıldır oyumu hep CHP ye attım, lidere bakmadan adayı görmeden, herşeyden öte parlamenter sistem ve demokrasinin tek savunucusu durumundadır, bakmayın milletin kendi yaptıkları her pisliği CHP ye yıkmaya çalıştığına artık kimseyi inandıramadıklarından bunca sataşma, Kılıçdaroğlu son derece beyefendi, dürüst, ilkeli toplumsal bütünlüğün sağlamasında milli birlik ve beraberlik yanlısı cumhuriyet sevdalısı bir lider, çalan çırpan teröristlere ne istedilerde vermedik diyenler ile karıştırmayın kıymetini bilin Türk ve Kürt halkınıda Alevi ve Sunni halkınıda birleştirecek güç ondadır
kemal kılıçdaroğlu na yüklenenler..15 yıldır hayatınızda ne değişti diye sorsam birşey değişmedi biliyorum..nerden biliyorum çünkü psikolojiye göre taraftar olan kişi hayal kurmaktan Aciz başkasının hayallerini sahiplenen ve olunca kendisinin olmuş gibi içini rahatlatan Aciz kişilerdir..yani 15 yıldır hayatınızın değişmediğini biliyorum..karakterinizden..ve malesef bu vatana millete en büyük zararı verende bu bence..askerlik dışında hiçbir şekilde hizmet Edemezsiniz malesef bu vatana..bide iş gücü..psikolojik olarak halkımız çabuk yonlenmeye meilli malesef..
Sen önce kendi totona bak Kılıçdaroğlu Hem kel hem fodusunl.Kazandığın bir seçim yok.Fetöcülerin, hdp lilerin oyuyla 25 bandında geziyorusun zannediyorsunki CHP nin oyu bu.Uyan uykudan bu 25 bandı CHP'nin değil. Sen bile projesin.Adam gibi muhalefet olsaydın AK parti bu oyları alabilirniydi.Kimseyi zorlayan yok.Bakıyorusun muhalefete adam yok slüeti var.Bütün terör örgütleriyle işbirliği içine girmiş bir kılıçdaroğlu.Deniz baykalı kasetle devirmiş kılıçdaroğlu.Asıl darbeci kılıçdaroğu adam partide o biçim darbe yapmış millet halen bu müdüre oy veriyor.Sen git yerine adam gibi bir solcu gelsin.
biri bu adama matemetik dersi versin
Chp'nin Atatürk'ün koltuğuna böyle basiretsiz adamların oturması zorumuza gidiyor.
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