Kılıçdaroğlu'ndan seçim yorumu: Erdoğan'ı oradan indireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun aradan sora ilk kez basına kapalı yaptığı Meclis grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Cumhuriyet'in haberine göre elindeki bir anketi açıklayan Kılıçdaroğlu, “Şu anda Tayyip Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelse de yüzde 47’yi aşamıyorlar” dedi. CHP’nin hedefinin yüzde 60 olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu’nun, “Yüzde 60’ı alacağız ve Erdoğan’ı seçimle oradan indireceğiz” dediği öğrenildi. Konuşmasında CHP ve MHP’nin Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ortak aday çıkarmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Ekmeleddin İhsanoğlu kararı doğruydu. Eğer İhsanoğlu seçilseydi Ortadoğu’da şu anki bataklık olmazdı” sözleriyle kararının arkasında durdu. Kılıçdaroğlu, CHP’nin dokunulmazlıktaki duruşuyla ilgili olarak da “Dokunulmazlıktaki tavır stratejik bir adımdı. CHP siyasi tuzağa çekilmek istendi, biz bu tavırla siyasi tuzağı bozduk” dedi.

"AÇIKLASAYDIK LİME LİME EDERLERDİ"

Toplantının sonunda konuşan Kılıçdaroğlu ise eleştirelere yanıt verdi. 2019 için cumhurbaşkanı adayını herkes açıklarken CHP’nin bu açıklamayı yapmamasının bilinçili ve stratejik olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu’nun “Açıklamış olsaydık lime lime ederlerdi” dedi.