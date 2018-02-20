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Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 14:20 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarmayanlar tarihin en şerefsiz insanlarıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu FETÖ’ye ilişkin birçok kurumda operasyonlar yapıldığını söyledi, ancak siyasi ayağın ortaya çıkmadığına dikkat çekerek şöyle dedi: “FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarmayanlar tarihin en şerefsiz insanlarıdır.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"26 yıl önce Hocalı'da bir katliam yaşandı. Bakanımızla birlikte sayın Nami Çağan'la birlikte onlara araba götürmüştük. Azeri kardeşlerimizin yanında olduğumu her zaman ifade ediyorum.

Hangi gerekçeyle 480 işçiyi işe başlatmıyorsunuz. Buradan sendikalara da sesleniyorum, neden bütün yükü benim sırtıma yüklüyorsunuz, neden iktidar partisinin karşısında grev kırıcılığına karşı mücadele etmiyorsunuz? Türkiye bu kadar zor bir süreçten geçerken parlamentodan da bir yasa geçirdiler. Özelleştirme kanunu. 14 şeker fabrikası özelleştirilecek. Ben 14 şeker fabrikasında çalışan işçi kardeşlerime sesleniyorum. Sizin hakkınızı CHP dışında savunan bir tek parti gösterin bana. Sizin hakkınızı hukukunuzu savunuyoruz. Biz yargıya başvurmayalım diye yasal düzenlemeler de yapıldı. Sen neden kendi hakkını savunmuyorsun. Devlet üstüne baskı kurarsa bana haber vereceksin, ben geleceğim yanında kapı gibi duracağım. Yıllarca bu özelleştirmelerin Türkiye'ye ne kadar büyük haksızlıklar yaptığını anlattık. Bitlis sigara fabrikasının kime, ne zarar oluyordu? Aldılar tamamını yabancılara verdiler.

"2019'UN EN TEMEL FAKTÖRLERİ KADINLAR OLACAK"

Bir kurultay yaptık, 2 genel başkan adayı çıktı, demokratik şekilde yarıştık. Gençlik Kolları'nda da kurultay oldu. 2 arkadaşımız yarıştı. Kadın Kolları kurultayımız oldu, 2 genel başkan yardımcısı yarıştı, sayın Köse kazandı. Kendisini kutluyorum. Onlarda bir il başkanını bile kulağından tutup kapının önüne koyuyorlar. Hiçbir şey yapmıyorsak dahi bu ülkeye demokrasinin varlığını seçimle ortaya koyan tek parti CHP'dir. Esas konu 2019. 2019'un en temel aktörleri kadınlar olacak. Türkiye'ye demokrasiyi getirecekler. Demokrasi kadar değerli bir şey yoktur. Kim sizi ikinci sınıf yurttaş görüyorsa onlara oy vermeyin. 15 yıldır ülkeyi yönetip de yoksulluğu bitiremeyenlere oy vermeyin. 4 yılda bu ülkede yoksulluğu bitireceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
aha biri bu kendisi kasetle geldinnnn soy adın karabulut deden AtaTürke başkaldıran nursait ayaklanmasını başlatan adamdır bu yazdıklarımın aksini diyen varsa beyenmesin ama siyasi olarak değil gerçeği bilerek okuyarak araştırarak vicdanen rahatsanız öyle yorum yapın bilmeyenleride ışık tutun öğrenin tarihimizi kimler ne yapmış
sayın kılıçdaroğlu, siz sandığı ve ysk yı kontrol edin yeter, halk olarak fetö nün siyasi ortaklarını halk olarak biz biliyoruz. sandığa hile karışması muhakkaktır, aksi taktirde adaletin karşısına çıkacaklar, ülke olarak dürüst siyasetinizin yanındayız. fetö ve iktidar ortaklarını sandığa gömmek vatanseverlerin borcudur, tüm şehitlerimizin hesabı da sorulmuş olacaktır. dinimizi yüreğimizde yaşamamıza müsaade etmeyen yobazlar ve din istismarcıları korksun, adalet halkın eliyle gelecek
KÜÇÜK ENİŞTE KASET DERSEM ÇIK KASET DERSEM KONUŞ.
Sen önce partiyi gerçek Atatürkçü'lere bırak da ondan sonra başka yerlere bak. Dilerim CHP kaset komplosu ile gelen bu zattan bir an önce kurtulur...
Seni Sevmem Oyda Vermem Siyasi Tarzımda Değilsin Ama İlk Defa Söylediğine Katılıyorum...Nerde Bu Fetöcü Birlilte Yürüyen Siyasiler Herkes Kandırılmadıda Koskoca Devleti Yöneten Yada Yönettiklerini Zanneden Akil Siyasilermi Kandırıldı...Hadi Ordan Bikaç İsmi Göstermelik İstifa Ettirdiniz Eee Hani Yargılamak Olduuu Tabiii..Aklandınız Size Oy Moy YOOOOOOKKKK Ülkemi İsviçre Refahınada Erdirsen Yokkk ADALETTT Görmek İstiyorum Aptal Yerine Koydurtmam Kendimi
Senin heryerin çıkış yapsa ne olur, laftan başka bişeyini görmedik ne senin nede belediyelerinin, chp belediyeli ilçeler dökülüyor hemde 40 senedir dökülüyor.Akp den önce iktidarkense dökülüyorlardı
Fetönün siyasi ayağını bilip de işlem yapmayan savcılar ise bu ülkeye ihanet eden tarihin en zawallı insanlarıdır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ MİLLETİ ASKERİ POLİSİ AFRİNDE SADECE ypg-pyd-deaş İLE DEĞİL ABD ALMANYA FRANSA HOLLANDA BELÇİKA İSRAİL YANİ HAÇLI ZİHNİYETİ SİYONİST ZALİMLER İLE TÜM DÜNYA İLE SAVAŞIYOR. BU KAN EMİCİLERE ESET CESET EKLENMİŞ AZALMIŞ PROBLEM YOK. TÜRK DEVLETİ MİLLETİ HAİNİ GÖMER GEÇER. ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ MİLLETİ ASKERİ POLİSİ İLE BERABER ALLAH BİZE YETER.
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