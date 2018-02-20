Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu FETÖ’ye ilişkin birçok kurumda operasyonlar yapıldığını söyledi, ancak siyasi ayağın ortaya çıkmadığına dikkat çekerek şöyle dedi: “FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarmayanlar tarihin en şerefsiz insanlarıdır.”
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:
"26 yıl önce Hocalı'da bir katliam yaşandı. Bakanımızla birlikte sayın Nami Çağan'la birlikte onlara araba götürmüştük. Azeri kardeşlerimizin yanında olduğumu her zaman ifade ediyorum.
Hangi gerekçeyle 480 işçiyi işe başlatmıyorsunuz. Buradan sendikalara da sesleniyorum, neden bütün yükü benim sırtıma yüklüyorsunuz, neden iktidar partisinin karşısında grev kırıcılığına karşı mücadele etmiyorsunuz? Türkiye bu kadar zor bir süreçten geçerken parlamentodan da bir yasa geçirdiler. Özelleştirme kanunu. 14 şeker fabrikası özelleştirilecek. Ben 14 şeker fabrikasında çalışan işçi kardeşlerime sesleniyorum. Sizin hakkınızı CHP dışında savunan bir tek parti gösterin bana. Sizin hakkınızı hukukunuzu savunuyoruz. Biz yargıya başvurmayalım diye yasal düzenlemeler de yapıldı. Sen neden kendi hakkını savunmuyorsun. Devlet üstüne baskı kurarsa bana haber vereceksin, ben geleceğim yanında kapı gibi duracağım. Yıllarca bu özelleştirmelerin Türkiye'ye ne kadar büyük haksızlıklar yaptığını anlattık. Bitlis sigara fabrikasının kime, ne zarar oluyordu? Aldılar tamamını yabancılara verdiler.
"2019'UN EN TEMEL FAKTÖRLERİ KADINLAR OLACAK"
Bir kurultay yaptık, 2 genel başkan adayı çıktı, demokratik şekilde yarıştık. Gençlik Kolları'nda da kurultay oldu. 2 arkadaşımız yarıştı. Kadın Kolları kurultayımız oldu, 2 genel başkan yardımcısı yarıştı, sayın Köse kazandı. Kendisini kutluyorum. Onlarda bir il başkanını bile kulağından tutup kapının önüne koyuyorlar. Hiçbir şey yapmıyorsak dahi bu ülkeye demokrasinin varlığını seçimle ortaya koyan tek parti CHP'dir. Esas konu 2019. 2019'un en temel aktörleri kadınlar olacak. Türkiye'ye demokrasiyi getirecekler. Demokrasi kadar değerli bir şey yoktur. Kim sizi ikinci sınıf yurttaş görüyorsa onlara oy vermeyin. 15 yıldır ülkeyi yönetip de yoksulluğu bitiremeyenlere oy vermeyin. 4 yılda bu ülkede yoksulluğu bitireceğiz.
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