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Kılıçdaroğlu Nevruz Bayramı'nı kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "Baharın gelişini müjdeleyen nevruzla beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye'de yaşamasını diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından nevruza ilişkin paylaşımında, "Baharın gelişini müjdeleyen nevruzla beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye’de yaşamasını diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Nevruz Bayramı

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